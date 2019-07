BLANCHETTE, Gérard



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 5 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gérard Blanchette, époux de madame Lorraine Poulin, fils de feu monsieur Joseph Blanchette et de feu madame Rita Bouchard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald, autrefois à Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Nancy (Carol Chamberland) et Josée (Serge Tremblay); ses petits- enfants: Chloé, Frédérick, Ariane et Marilou; ses frères et soeurs: Thérèse, Monique (Jean-Guy), Viateur (Hariette), Martin (Tuky), Mario (Marie-Claire), Agathe (Mike); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poulin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Nos aînés nos amours du CHSLD Chanoine-Audet, https://www.nosainesnosamours.ca /donner.html La famille vous accueillera auà compter de 14h.