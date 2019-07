DIONNE, Donald



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 6 juillet 2019, est décédé subitement à l'âge de 58 ans et 11 mois, monsieur Donald Dionne conjoint de dame Élisabeth Bercegeay. Il était le fils de feu Charles-François Dionne et de feu Marie-Marthe Dionne. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 9 h à 13 h 50.et sera suivi à 18 h de l'inhumation des cendres au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie, Élisabeth; ses enfants: Claudia (Patrick Loiselle), Marc-Antoine (Maxime Coulombe) et leur mère Sylvie Hudon, Jonathan, Carolanne (Thomas Mercier); ses petits-enfants: Maxime et Benjamin; ses beaux-parents Liliane Grenier et Daniel Bercegeay, sa tendre soeur Marie-Josée; ses frères: Bernard (Suzanne Rousseau) et Jean-Claude (Raymonde Lizotte). Il était également le frère de feu Jocelyn (feu Monique Lambert). Sont aussi affectés par son départ ses filleuls: Samuel, Isaak et Léonie; sa tante Mariette (feu Jean-Marie Dionne), sa cousine Lyse, ses nombreux ami(e)s, ses collègues de Tourbières Lambert et tous les valeureux agriculteurs qui l'ont côtoyé. Des remerciements particuliers sont adressés aux premiers répondants du Défi Vélo André-Côté, à tout le personnel soignant impliqué ainsi qu'à celui de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté. Des formulaires seront disponibles au salon.