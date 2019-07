LANDRY, Gaétan



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gaétan Landry, survenu à Québec, le 28 juin 2019. Il était le fils de feu Imelda Beaumont et de feu Henri Landry. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h,Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Marie-Ève Audet) et Natacha Landry (Patrick Fortier); ses petits-enfants: Noémie, Victoria, William et Christopher; ses frères et ses sœurs: Lise (Clermont), feu Jean-Guy (Pauline), feu Pierrette (Harold), feu Jacques (Colette) et Linda Landry; la mère de ses enfants, madame Ginette Côté (Gilles Lemay); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe de la Dre Vicky Plante de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'au personnel du centre d'hébergement Christ-Roi, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec en dirigeant vos dons afin d'appuyer spécifiquement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, par la poste au 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone : 418 525-4385 ou par internet à l'adresse ci-dessous.https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/