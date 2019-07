RUEL, Jean-Yves



A la maison d'Hélène, le 12 juin 2019, à l'âge de 85 ans et 10 mois, dans le calme et la sérénité et entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean-Yves Ruel, époux de dame Ghislaine Gaumond. Il était le fils de feu Léda Asselin et feu Philéas Ruel. Il était natif de Saint-Charles-de-Bellechasse et il demeurait à Montmagny. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale vendredi 12 juillet de 19h à 21h30 et samedi à compter de 11h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Outre son épouse Ghislaine, il laisse dans le deuil ses filles Chantal: (Sébastian Castillo), Nathalie (Claude Sauvageau); ses petits-enfants: Erika Castillo (Daniel Méloni), Claudia Castillo (Alexandre-Guy Côté) et Jean-Gabriel Castillo (Émilie Barré-Boulet) Anne Sauvageau (Elliot Gagner) et Olivia Sauvageau; ses arrière-petits- enfants: Eva Sofia et Estéban Méloni ainsi que son petit dernier: Arthur Castillo. Ses frères et sœurs (du ler lit) feu Maurice Lemelin (feu Juliette Roy), feu Paul Lemelin (feu Gilberte Couture), feu Jeanne-d'Arc Lemelin (feu Benoit Nadeau), feu Fernande Lemelin (feu Aimé Labrie); 2e lit: feu Laval Ruel (Françoise Côté), sa sœur Évangeline (feu Roger Roy, feu Roger Ritchott), feu Fernand Ruel (Denise Thiboutot) , Gérald (feu Colette Lemieux), feu Clément (Alice Lamontagne); de la famille Gaumond: feu Marie-Jeanne (Adélard Audet), Jacques (Jeannine Bernier) Yves (feu Janine Bolduc), Clément (feu Denise Bernier) Louise (feu Marcel Cadrin), Gaétan (Lise Doré) et Christiane (Ghislain Fontaine); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et amis(es) ainsi que de nombreux clients qu'il a servi soit en coiffure (Salon Léo Laberge et Salon Jean) ou à son commerce de musique (Boutique Tam-Di). Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au Dr Mario Gaudreau ainsi qu'au personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement inlassable, leur transparence et leur respect. Vos témoignages de sympathie et/ou vos dons de fleurs, peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.