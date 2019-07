ÉTHIER, Laurent



Le 16 mai 2019, au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, est décédé monsieur Laurent Éthier, à l'âge de 100 ans et 10 mois. Il est allé rejoindre sa chère Isabelle, décédée le 17 mars 2017 ainsi que leur fils Raymond. Il laisse dans le deuil sa fille Pauline (André Bernatchez et leur fille Marie-Philippe (Pascal Ouellet)), son fils Jean (Louise Baillargeon et leurs filles Julie (Andrew Abrokwa-Ampadu) et Sophie (Maxime Moïse)). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Raymond et Dupont ainsi que de nombreux neveux et nièces, plus particulièrement son neveu Jean Castonguay. Nous adressons notre plus vive reconnaissance à tout le personnel du 4e étage du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis ainsi qu'à Dre Suzanne Paquet et à Patricia Demers pour tous les soins prodigués à notre père. La liturgie de la Parole a eu lieu le 6 juillet 2019 en présence de la famille. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.