GAGNÉ, Paule Andrée



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le lundi 1er juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Paule Andrée Gagné, épouse de feu monsieur William John Keranen, fille de feu madame Thérèse Blais et de feu monsieur Lucien Gagné.La crémation a été confiée à laet une cérémonie familiale et amicale sera célébrée au cimetière de St-Paul-de-Montminy. Vous serez informés ultérieurement de la date et de l'heure de celle-ci. Elle laisse dans le deuil, sa soeur Héléna Gagné (Roger Adam); ses frères: Yves Gagné et Michel Gagné; son beau-frère Harold Beaupré (feu Dolorès Gagné); ses autres beaux-frères: Thomas M. Keranen (Victoria Chase Dunaj), Charles J. Western (feu Sandra Lee Keranen); ses neveux et nièces: François et Nicolas Adam, Félix-Antoine Gagné, Joanie et Jessica Gagné, Louis-Thomas et Julie Langlois, Kim Charles et Tamara Lee Western, Leah et Dayna Keranen (mère: Joanne Keranen) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier très chaleureusement Rachel et Lola, amies de Paule Andrée, pour tout le support, ainsi que le personnel hospitalier des Hopitaux de Maria et de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués. La famille vous invite à traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Bureau Régional (418) 682-6387 (sans frais 1 800 473-4636). Web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.