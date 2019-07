Cause sociale: le Marathon de Québec redonnera à Motivaction Jeunesse

Motivaction Jeunesse compte sur un nouvel ailier pour sa mission sociale alors que le Marathon SSQ Assurance de Québec s’associe à l’organisme pour ses deux prochaines éditions.

C’est la première fois dans l’histoire du Marathon SSQ qu’une cause sera associée à l’événement pour deux ans, soit jusqu’en 2020 dans ce cas-ci. Les fonds amassés aideront Motivaction Jeunesse à poursuivre son œuvre par l’entremise d’activités sportives d’intégration auprès des jeunes immigrants et des enfants provenant de milieux défavorisés.

Sur le dossier depuis quelques semaines, le directeur général de l’organisme, Luc Richer, était aux anges de compter sur ce soutien qui pourrait se chiffrer entre 40 000 et 50 000 $, selon lui.

«C’est une reconnaissance extraordinaire du travail qu’on fait auprès des jeunes. C’est très positif, ça nous donne une visibilité et une crédibilité. C’est un mariage naturel alors qu’on se sert du sport comme outil d’intégration sociale. Ça va apporter des sous neufs et je peux vous dire que l’argent va aller directement sur le terrain. C’est un beau levier», a souligné M. Richer.

Venant tout juste de terminer une autre année bien remplie avec notamment le Challenge de l’espoir et le Marathon de la jeunesse Québecor, Luc Richer se donnera un peu de temps pour réfléchir à de nouveaux projets qui pourraient voir le jour grâce à cet appui.

Une partie des fonds remis à la cause proviendront des dollars versés par SSQ Assurance selon le nombre de kilomètres parcourus par les employés et membres de leurs familles (2$ par km), ainsi que par les jeunes de Motivaction Jeunesse (1$ par km). Ces derniers pourront participer aux épreuves de 5 km et de 10 km.

«Nous avons comme objectif de faire bouger la population et de contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie. En s’associant à Motivaction Jeunesse, nous répondons pleinement à ces aspirations puisque les jeunes de tous âges font partie intégrante des rendez-vous Je Cours Qc. Nous sommes fiers d’améliorer à notre façon la qualité de vie des jeunes de la région de Québec», a mentionné la vice-présidente marketing et opérations chez Gestev, promoteur du Marathon et du circuit Je Cours Qc, Chantal Lachance.