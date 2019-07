GINGRAS DESLAURIERS, Marielle

GINGRAS DESLAURIERS,

Au CHSLD du Boisé, le 27 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Marielle Gingras Deslauriers, épouse de monsieur Raymond Deslauriers, ingénieur retraité du MTQ. Elle était la fille de feu dame Marcelle Bédard et de feu monsieur Henri Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 12 juillet 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond, ses enfants: André (feu Carolle Larouche), Louis, Hélène (Stéphan LeBlanc) et Francine; ses petits- enfants: Christine, Charlène (Jeff St-Pierre), Marie-Pier (Joël Mailhot), Mylène (Jonathan Bérubé) et Valérie (Igor Drumond Pimentel); ses arrière-petits- enfants: Gabriel, Ély-Rose et Nathan; son frère et sa sœur: feu Gaston Gingras (Denise Fiset) et Micheline Gingras (Jacquelin Légaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deslauriers: feu Jean-Robert (Jeannine Juneau), feu Thérèse (feu Charles Drago), feu Jacqueline (feu Henri Gignac), feu Roger (Denise Morency), feu Yolande (feu Jules-A. Picard), feu Louis (Céline Gendron), Lise (Fernand Morin) et feu Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.