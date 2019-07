GOULET, Adrienne



Au Centre J.H. Charbonneau à Montréal, le 5 juillet 2019 à l'âge de 104 ans, est décédée Adrienne Goulet, épouse de feu Alphonse Blais, fille de Joseph Goulet et de Lucia Boutin de Armagh. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Armand, Armance, Réjeanne, Gustave, Pauline, Louise et Clément Goulet; ainsi que ses petits-neveux et nièces. La famille accueillera, parents et amis, aude 12h30 à 14h30