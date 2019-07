DUBOIS, Jacques



Jacques Dubois est décédé paisiblement à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 6 juillet 2019, entouré de l'amour des siens. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il est allé rejoindre son père Louis de Gonzague Dubois, sa mère Marcelle Thibault, sa soeur Louise Martineau ainsi que ses frères: François et Pierre Dubois. Il laisse dans le deuil son épouse Line Boutin, ses enfants: Marie-Eve Dubois (Jocelyn Tremblay), Elyse Dubois (Michel Bourgeois); ainsi que ses deux petits-fils qu'il adorait: Laurent et Louis. Il laisse également dans le deuil les membres de sa famille et belle-famille ainsi que tous ses amis et compères, notamment Diane et Ghislain, Clément et Marceline, Antoine et Lorraine, Lucien et Diane. La famille tient à saluer et remercier l'équipe de l'unité des soins intensifs respiratoires de l'IUCPQ pour leurs soins exceptionnels. Leur expertise et leur humanisme ont fait une énorme différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (https://www.fondation-iucpq.org/) ou la Fondation du CHU de Québec, dédié à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://fondationduchudequebec.org/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.