ZAMUNER, Vittorio



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Vittorio Zamuner, époux feu dame Matilde Ines Sfriso. Il demeurait à Québec.le dimanche 21 juillet 2019 de 9h30 à 11h30. Par la suite, la disposition de l'urne se fera dans l'intimité au cimetière Les Jardins Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures, 493, Route 138, Québec, G3A 1W7. Il laisse dans le deuil ses enfants : Tecla Zamuner (Nader Iskander) et Michel Zamuner (Linda Dubé); ses petits-enfants : Cyril (Mojdeh Golmohammadi), Maxim (Tiana Ramaroson) et Elsa Iskander, Victoria et Elizabeth Zamuner; ses arrière-petit-enfants : Vicenzo, Aymar, Melodi et Stella Iskander; sa sœur Dirce Zamuner; ses nièces Michelina Zamuner (Graziano Lorenzon), Anna (Benoit Rigaud) et Lisa Sfriso (Daniel Cholette) ainsi que leurs familles et de nombreux parents en Italie. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise et de la résidence Les Jardins de la Noblesse pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1.