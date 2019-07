LEVAC SOULARD, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Gisèle Levac, fille de feu Wilfrid Levac et de feu Germaine Lalonde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Soulard (Josée Cimon et son fils Mathieu Chabot), feu Loraine Soulard et Robert Soulard; ses petits-enfants: Karine Soulard, Mélissa Soulard (Ian Beaulieu) et Éric Laprise; ses arrière-petits-enfants: Jake Paradis, Mégane Laprise et Noémie Laprise; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Villa l'Heureux Séjour ainsi que le personnel de gériatrie du quatrième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.