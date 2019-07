GAUTHIER, Annette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2019, à l'âge de 68 ans et 5 mois, est décédée madame Annette Gauthier, épouse de monsieur André Tanguay. Elle était la fille de feu Pierre Gauthier et de feu Odélie Turcotte. Elle demeurait à Saint-Malachie, dans la région de Bellechasse.La famille recevra les condoléances à laà compter de 12 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Julie Lemelin (ses enfants Renaud, Lili-Rose et Charlie Girard), David Lemelin (ses enfants Charles-Vincent, Louis-Félix et Émile Lemelin) et Joël Lemelin (Geneviève Chartier). Elle était la sœur de feu Rita (Roland Gaudreault), Denise (Jean-Marc Villeneuve), Marguerite, Rachel (Guy Beaulieu), Berthe, Raymond (Danielle Paré), Rémi (Yolande Deschênes), Lionel (Carole Villeneuve), Marie-Josée (Robert Brassard), Lucie (Pierre Lafond), Bernard (Francine Tremblay), René (Céline Sanfaçon) et Estelle. Elle laisse également dans le deuil les enfants de son époux, François et Luc Tanguay (son fils Alexandre). De la famille Tanguay, elle était la belle-sœur de Serge (Marielle Cusson), Murielle (Simon Papillon) et Ginette. La famille tient à remercier personnellement la docteure Amélie Charette-Martineau et toute l'équipe de CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse pour les bons soins prodigués à madame Gauthier jusqu'à la toute fin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire