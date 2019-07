Des Syriens libérés après des menaces pour leur honneur

GRANBY | Des citoyens d’origine syrienne accusés d’avoir proféré des menaces de mort à un jeune homme et son entourage présumément afin de sauver leur honneur familial ont été remis en liberté, hier, avec des conditions très strictes, jusqu’à leur procès.

« Il m’appert qu’un public bien informé ne [comprendrait] pas pourquoi les accusés seraient traités différemment d’un autre citoyen canadien placé dans une situation semblable », a tranché le juge Serge Champoux, au palais de justice de Granby.

La norme dans un cas similaire serait la remise en liberté et non la détention, a-t-il précisé, en se référant à la Cour suprême du Canada.

Le magistrat a mis de l’avant l’absence d’antécédents et les conditions que les trois coaccusés de 18, 20 et 39 ans se sont engagés à respecter. Ceux-ci étaient détenus depuis le 25 juin.

Ils devront notamment déposer 1000 $ chacun et une preuve de résidence permanente au tribunal, ne pas entrer en contact avec les présumées victimes ainsi qu’avec une jeune femme de leur famille, dont les identités sont toutes protégées par la cour. Condition particulière, ils ne doivent pas non plus organiser de mariage à cette jeune femme.

Relation sexuelle

Les coaccusés, qui sont les deux frères et la mère de celle-ci, auraient harcelé et menacé de mort un jeune adulte et ses proches après qu’il ait récemment eu une relation sexuelle avec la jeune fille.

« Je retiens que la chasteté de la femme est importante avant le mariage. Agir autrement est un déshonneur grave pour la famille, qui peut se voir expulsée de sa communauté », a expliqué le juge Champoux, décrivant de manière générale les motifs des crimes d’honneur allégués.

« Ma principale préoccupation est la sécurité de [la jeune femme] », a ajouté le magistrat, qui considère celle-ci « vulnérable et isolée ».

Les coaccusés ont attentivement écouté l’audience à l’aide d’une interprète. Les jeunes hommes sont demeurés calmes, alors que leur mère était plus émotive.

Le mari et père de la famille, qui ne fait face à aucune accusation, a affirmé dans son témoignage de lundi, lors de l’enquête sur remise en liberté, que les menaces de mort alléguées « seraient une manière de parler » et « des paroles banales ».

Affaire Shafia

Cette cause n’est pas sans rappeler l’affaire Shafia, survenue en 2009, en Ontario. Cette histoire, qui avait résulté par le meurtre de quatre Montréalaises d’adoption par des proches déshonorés, avait marqué le pays.

Le juge n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que l’honneur était au centre des motifs du cas présent.

Une plainte d’agression sexuelle envers le jeune homme qui est la présumée victime de cette affaire serait actuellement à l’étude.