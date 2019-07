En appui aux usagers de Cité Joie et leurs familles

La Fondation Cité Joie, en collaboration avec Le Groupe JD de Boischatel, tiendra son tournoi de golf annuel le mardi 20 août, en départs simultanés à 12 h 30, au club de golf Royal Québec de Boischatel.

Les fonds amassés lors de cette journée permettront à la Fondation Cité Joie d’assurer la pérennité de Cité Joie pour la poursuite de sa mission qui est entièrement dédiée au bien-être des personnes handicapées qui fréquentent les différents programmes de répit et de camps offerts toute l’année. Renseignements : https://fondationcitejoie.com ou 418 849-7183. La saison des trous d’un coup est bien commencée au club de golf L’Albatros. Le 1er juin dernier, Raynald Drapeau, accompagné d’Yvon Lévesque, a réussi un trou d’un coup avec un cocher d’allée au trou #12. Ensuite, le 24 juin, Isabelle Dufour a réussi le même exploit au trou #14 avec également son cocheur.

Il y a quelques années que je n’avais pas mis les pieds au club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval pour une ronde de golf. Je peux vous assurer que je n’attendrai plus aussi longtemps avant d’y retourner. J’y ai retrouvé le même accueil chaleureux, un parcours montagneux dont la beauté est exceptionnelle et dont la qualité est irréprochable. Mes salutations à Jean François Côte, directeur général, au Alpin, qui multiplie les efforts et les différents forfaits pour attirer les nouveaux membres. Sur la photo, de gauche à droite, mes partenaires de jeu de ma journée au Alpin : Guy Forgues, qui termine son 2e mandat à la présidence du club Alpin ; Gilles Boudreau, enseignant et professionnel de golf au Alpin, et Michel Fortier, d’ISODEM Québec, un excellent golfeur membre au Alpin. www.alpin.qc.ca.

Le Club Rotary de Québec célèbre son 100e anniversaire cette année. Tous les mardis, et ce, depuis 1919, des gens d’affaires de Québec se réunissent au Fairmont Le Château Frontenac pour le dîner. Au cours des dernières années, le Club a procédé à des jumelages avec les Clubs de Nanterre en France et de Bologne en Italie. Sur la photo, à droite, le président sortant Eric Mercier (2018-2019) passe les pouvoirs au président 2019-2020, Sylvain Harvey.

Sylvain Roy, président et fondateur de Go RH, m’annonce la nomination de Marie-Hélène Savard (photo), à titre de vice-présidente développement et culture. Marie-Hélène aura comme mandat d’appuyer le président dans la gestion des opérations, de faire rayonner Go RH dans la communauté d’affaires, en plus de réaliser des mandats de consultation générale en ressources humaines.

Arlette Paradis (photo), artiste peintre de Lévis, a bien l’intention de célébrer plusieurs anniversaires au cours de l’année en cours. Celle qui aura 70 ans fêtera également ses 60 ans de vie artistique comme chanteuse musicienne (à 10 ans elle chantait dans un orchestre composé de membres de sa famille), ses 35 ans comme artiste-peintre, ses 25 ans d’exposition champêtre à son atelier et d’enseignement de la peinture. Le moment choisi pour jumeler tous ces anniversaires se tiendra à son atelier du 980 de la Rivière Etchemin, à Lévis, lors d’une exposition champêtre les 13 et 14 juillet pour célébrer cette année pour le moins marquante. Renseignements : 418 839-0886.

Alessia Cara (photo), chanteuse-compositrice-interprète canadienne, 23 ans... Jacques Arteau, vénérable chroniqueur auto de Québec, 79 ans... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 55 ans... Richie Sambora, ex-guitariste de Bon Jovi, 60 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 60 ans.... Giorgio Armani, couturier italien, 85 ans.

Le 11 juillet 2018. Len Chappell (photo), 77 ans, joueur de basketball américain (NBA)... 2015. Satoru Iwata, 55 ans, PDG du Groupe de jeux vidéo Nintendo... 2014. Madeleine Bleau, 85 ans, ex-députée libérale, de la circonscription de Groulx entre 1985 et 1994... 2014. Tommy Ramone, 62 ans, producteur et dernier membre (batteur) du groupe The Ramones... 2010. Jean-Daniel Even, 55 ans, copropriétaire du restaurant Le Gwalarn du Vieux-Cap-Rouge.