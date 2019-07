BOUDREAULT, L'Abbé Marcel



À l'Hôpital Laval, le 20 juin 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, l'Abbé Marcel Boudreault. Né à Beaupré le 6 août 1931, il était le fils de feu monsieur Louis Boudreault et de feu dame Marie-Luce Tremblay. À la fin de ses études secondaires au Petit Séminaire de Québec, l'Abbé Marcel commence des études en Théologie au Grand Séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre à Beaupré en 1956 par le Monseigneur Charles-Omer Garant. D'abord professeur au Petit Séminaire de Québec de 1956 à 1959, il continue sa profession au Collège Classique de Thetford Mines jusqu'en 1961. De là, il fait des études de licence ès lettres à l'Université Laval de 1961 à 1963 et complète un Doctorat en Linguistique à l'Université de Strasbourg de 1963 à 1965. Nommé professeur à la Faculté des Lettres de l'Université Laval, il y poursuit la majeure partie de sa carrière. Il fut, entre autres, membre consultant sur la qualité de la langue pour la Commission Gendron, professeur invité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, secrétaire du Conseil des Universités pendant un an et membres de divers comités et commissions universitaires. Il fut pendant plusieurs années directeur-adjoint de l'École des Gradués et termina sa carrière comme Directeur de cette École. L'Abbé Boudreault laisse dans le deuil ses filleuls: Yves Potvin, Daniel Drouin et Isabelle Robin; ses amis de toujours: Madame Thérèse Bélanger-Gingras et ses enfants, monsieur et madame Denis Robin, madame Ghislaine Breton-Gervais. Il était le frère et beau-frère de feu Colette (feu Charles Robin), feu Rita et feu Yvette. Il laisse également dans le deuil ses petits-neveux ainsi que ses neveux et nièces.Les cendres seront déposées au cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction des