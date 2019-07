BOURNIVAL, Jean



Papa s'est endormi pour la dernière fois à la Maison Aline Chrétien de Shawinigan, le jeudi 4 juillet 2019 à l'aube de ses 69 ans. Il était le fils de M. Bernard Bournival et de feu Mme Pierrette Houle. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil: samedi, jour de la cérémonie, à partir de 13h.Par la suite, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son père, ses filles: Julie (Steve Grondin) et Martine (Patrick Martel), ainsi que leur mère Alice Bournival; ses petits-enfants: William, Étienne, Elizabeth et Pénélope; sa conjointe Hélène Boutin et ses enfants: Éric, Julie, Frédéric et Vincent Béland ainsi que ses petits-enfants: William, Anne-Marie, Alex, Jocelyn, Mike et Chloé;ses sœurs: Denise (Michel Lemire) et Carmen (Vital Béland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dre Jiona pour sa générosité, son écoute et son professionnalisme ainsi que les anges soignants et aidants de la Maison Aline Chrétien. Vous avez fait en sorte que la dernière étape de sa vie soit des plus douces. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Aline Chrétien ou à la Société de recherche sur le cancer.