Investissement d'Ottawa: 5,5 millions $ pour le tourisme urbain au Québec

MONTRÉAL – Le gouvernement fédéral injectera une somme de 5,5 millions $ pour contribuer au rayonnement de l’offre touristique du Grand Montréal et des centres urbains du Québec à l’international.

La ministre du Tourisme Mélanie Joly a précisé jeudi que des fonds de 4,8 millions $ octroyés à Tourisme Montréal, sous forme de contribution non remboursable, seront échelonnés sur trois ans. Ils serviront à mettre en oeuvre un plan de commercialisation et à développer l’offre touristique dans le but d’attirer une clientèle internationale.

Un deuxième investissement de 780 000 $, également réparti sur trois ans, permettra à l’organisme de mettre en place une stratégie de commercialisation internationale de l’offre touristique urbaine de Québec, de l’Outaouais, des Laurentides et de Montréal.

Le projet collectif nommé «Villes vibrantes» sera orchestré en collaboration avec l’Office du tourisme de Québec, Tourisme Outaouais et Tourisme Laurentides.

Selon Mélanie Joly, la stratégie vise à donner au secteur touristique «les outils pour développer de nouveaux produits touristiques et en faire la promotion à l’échelle mondiale afin de devenir des destinations touristiques de choix».

Ottawa a également annoncé en mai dernier une contribution financière de 58,5 millions $ pour augmenter de 25 % les revenus produits par le tourisme canadien d’ici 2025.