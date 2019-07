Le PDG d'Hydro-Québec refuse de blâmer Doug Ford

Le PDG d'Hydro-Québec Éric Martel refuse de lancer la pierre au premier ministre de l'Ontario Doug Ford, qui refuse pour l'instant d'acheter de l'hydroélectricité québécoise.

«Il ne faut pas voir là de mauvaises intentions d'un côté ou de l'autre. On a des surplus. On a des plans A, B et C. L'Ontario est un des plans. J'ai d'autres options», a laissé tomber en s'adressant au Journal le PDG de la société d'État, Éric Martel, en marge de l'inauguration de ses installations de la Chamouchouane–Bout-de-l'Île dans l'est de l'île de Montréal, ce matin.

Le grand patron de la société d'État réagissait aux choix du premier ministre de l'Ontario, de tourner le dos à l'hydroélectricité québécoise, malgré les tentatives répétées du premier ministre François Legault visant à lui vendre l'énergie québécoise.

Selon le PDG d'Hydro-Québec, l'Ontario pourrait avoir besoin de l'hydroélectricité plus tard en 2030, parce qu'ils sont en surplus à court terme.

Tracé controversé

Aujourd'hui, le PDG d'Hydro-Québec et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, n'ont pas manqué de saluer la mise en service de la ligne Chamouchouane–Bout-de-l'Île.

Le projet de 735 kV est le plus important dans l'axe nord-sud des 25 dernières années, a souligné la société d'État.

Rappelons qu'en 2018, un jugement de la Cour d’appel du Québec a donné raison à des citoyens de la région de Lanaudière contre le passage de la nouvelle ligne de transport de 735 kV Chamouchouane–Bout-de-l’Île, longue de 400 kilomètres, entre le Lac-Saint-Jean et Terrebonne, près de Montréal.

La société d'État avait alors répliqué en manifestant son souhait de faire escalader le dossier jusqu'en Cour suprême pour défendre son réseau.

Hydro-Québec a toujours défendu ce projet stratégique de 1,3 milliard $ de plus de 1000 pylônes.

