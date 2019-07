Lehouillier s’inspire du pont de Normandie pour justifier la construction du 3e lien

Soucieux de «rétablir les faits» et d’alimenter le débat public sur la pertinence du troisième lien pour «rééquilibrer» le trafic dans la région de Québec, le maire de Lévis a longuement vanté, jeudi, l’expérience française du pont de Normandie.

Fraîchement revenu d’une mission économique en France, Gilles Lehouillier avait convoqué la presse pour lui faire part de ses observations dans l’Hexagone. Il a évoqué les nombreuses «similitudes» entre le projet de troisième lien et le pont à haubans de Normandie qui enjambe l’estuaire de la Seine, au Havre, et qui a été construit en 1995 afin de décongestionner le pont existant de Tancarville.

Photo Jean-François Desgagnés

Vingt-quatre ans plus tard, les chiffres qu’il a obtenus des autorités françaises «démontrent» hors de tout doute, selon lui, que le troisième lien sera utile pour décongestionner les deux ponts actuels, qu’il sera grandement utilisé et au surplus, qu’il ne provoquera pas d’étalement urbain, un «mythe qu’il faut détruire».

Précisons que l’agglomération Le Havre-Seine Métropole compte 270 000 habitants alors que la communauté métropolitaine de Québec compte plus de 800 000 habitants. Le pont de Tancarville accueille environ dix fois moins de véhicules que les ponts Pierre-Laporte et le pont de Québec réunis. Conscient que l’achalandage n’est pas du tout le même, M. Lehouillier estime néanmoins que cet exemple peut être «transposé à la réalité de Québec».

Photo Jean-François Desgagnés

Le maire a également insisté sur la proximité des agglomérations de Caen La Mer et Rouen Normandie, situées à plus d’une heure de route, et qui bénéficient aussi de la construction du nouveau pont. Le port du Havre, un des plus importants d’Europe, a également profité de ce nouveau lien, ce qui se produira aussi, croit-il, avec le Port de Québec qui prévoit déjà poursuivre son développement sur l’autre rive.

Photo Jean-François Desgagnés

Les camions oubliés dans l’enquête Origine-Destination

M. Lehouillier a insisté à plusieurs reprises en point de presse sur les failles de l’enquête Origine-Destination, dont les résultats alimentent les détracteurs du troisième lien. Cette étude ne tient pas compte des dizaines de milliers de camions lourds qui transitent par la région, de l’afflux de touristes et des gens d’affaires de passage, a-t-il déploré. «Ce n’est pas vrai que ça va servir à 12 000 personnes. Il n’y a rien de plus faux», a-t-il pesté.

Photo Jean-François Desgagnés

Une infrastructure nationale

Il serait donc «réducteur» selon lui de croire que le troisième lien ne servira qu’à une poignée de navetteurs pour des besoins locaux. Le futur tunnel doit être considéré, selon lui, comme une infrastructure nationale. «On est au cœur d’un système autoroutier qui traverse tout le Québec.»

Photo Jean-François Desgagnés

«Avec la construction du pont de Normandie, les gens qui arrivent de Caen ne sont plus obligés de faire un détour de 30 minutes pour avoir accès à d’autres pays comme la Belgique ou l’Allemagne. Le gouvernement français a créé le long de la mer l’autoroute des estuaires qui relie la Belgique à l’Espagne. L’idée, c’est d’éviter Paris.»

Photo Jean-François Desgagnés

«Le nouveau lien Québec-Lévis ne peut être considéré comme une infrastructure locale. Vous voyez ce qui se passe avec le pont de Normandie ?», a-t-il martelé, précisant que son achalandage a triplé depuis son ouverture, passant de 2,3 millions de véhicules par an à 7,7 millions de véhicules.