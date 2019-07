Les règles d’éthique resserrées sous peu, répète Laforest

Outré par les déclarations-chocs du maire de L’Ancienne-Lorette et son « manque de respect » envers des employés de la Ville, en marge des procédures pour des manquements à l’éthique, le conseiller municipal Gaétan Pageau a invité la ministre des Affaires municipales à aller plus loin que la sanction qui lui pend au bout du nez, soit une suspension sans solde de 60 jours.

« La question principale qui se pose, maintenant, c’est à M me Laforest. C’est quoi la suite ? Qu’est-ce que ça prend de plus pour intervenir à L’Ancienne-Lorette ? », avait-il déclaré dans nos pages, jeudi.

« Il a reconnu, par son plaidoyer, des manquements dans l’exercice de sa fonction de maire. Par contre, nous, on doit s’abstenir de commentaires relativement à ça, puisqu’on est dans l’attente de la décision », a réagi l’attachée de M me Laforest, Bénédicte Trottier-Lavoie.

« La ministre, dans un premier temps, demande aux élus municipaux de travailler de façon irréprochable. Ensuite, de manière générale, nous entendons resserrer les règles d’éthique et de déontologie dans les municipalités, sous peu », nous a-t-elle fait savoir, refusant de dévoiler plus de détails sur la façon de resserrer les règles actuellement en vigueur. Il n’a pas été possible, non plus, d’avoir la confirmation du dépôt d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale cet automne.