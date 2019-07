Neil Patrick Harris charmé par Montréal Complètement Cirque

L’acteur américain Neil Patrick Harris a assisté à la représentation du spectacle Finale, au Théâtre St-Denis, mercredi soir.

Présentée dans le cadre des festivals Montréal Complètement Cirque et Juste pour rire, la production de la troupe allemande Analog a attiré l’attention de Neil Patrick Harris, qui tenait apparemment mordicus à découvrir cette prestation composée d’un savant mélange de cirque, de musique et d’humour, qu’on peut encore applaudir jusqu’au 20 juillet.

Plus tôt cette semaine, la tête d’affiche de Docteur Doogie et de How I Met Your Mother, qui se trouve présentement à Montréal pour le tournage du film Spinning Gold – dans lequel jouent aussi Samuel L. Jackson, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Jeremy Jordan et Caitlin Fitzgerald –, avait également été aperçue en train de profiter d’autres activités de Montréal Complètement Cirque.

Le mardi 9 juillet, Neil Patrick Harris a ainsi publié sur Instagram des stories laissant deviner qu’il a admiré des prouesses acrobatiques sur la rue Saint-Denis, puis aux Jardins Gamelin, deux des espaces monopolisés par Montréal Complètement Cirque jusqu’au 14 juillet.

On l’aurait également croisé au restaurant Park de Westmount, comme en fait foi une photo partagée sur les réseaux sociaux par le chef Antonio Park.