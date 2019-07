[PHOTOS] FEQ: Live remplit Place George-v

Le rock des années 90 a été marquant et Live en a fait la démonstration, jeudi, dans une Place George-V remplie à pleine capacité. À un point tel que le site a dû être fermé pour la première fois depuis le début du FEQ.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

On parle souvent de la nostalgie entourant les années 80, mais le rock alternatif et la vague «grunge» des années 90 ont peut-être été plus marquants. Et cette soirée réunissant les formations Live et Moist en a été la preuve.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Dès l’arrivée du chanteur Ed Kowalczyk, tambourine, à la main, au son de All Over You, le public a été plongé instantanément dans cette belle époque. Les gens connaissent les paroles et chantent.

Il s’agissait, pour le chanteur, d’un retour au bercail après quelques années de séparation. Live sans le grand chanteur chauve, ce n’est pas vraiment Live.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Ils étaient sous là. Kowalczyk, le guitariste Chad Taylor, le bassiste Patrick Dahleheimer et le batteur Chad Gracey, qui sont accompagnés par le guitariste Zak Loy et le percussionniste Clint Simmons, pour la tournée ALTimate.

On entame Selling the Drama, de l’album Throwing Copper, qui fête son 25e anniversaire et la formation fait un clin d’œil au groupe R.E.M. qui les a inspirés, avec Losing my Religion. Un beau moment.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

«Ça fait du bien d’être de retour à Québec. Quelle belle ville», a lancé Ed Kowalczyk.

Après un départ canon, Live a eu un peu de difficulté à soutenir la cadence avec quelques pièces qui n’ont pas du tout la même force de frappe.

La formation originaire de York, en Pennsylvanie, a remis le train sur les rails, à mi-parcours, avec The Dolphin’s Cry, Paint it Black, un reprise des Stones, Lakini’s Juice, I Alone et White, Discussion.

Run to the Water et Lighthing Crashes ont mis un terme à cette belle soirée, parsemée de quelques gouttes de pluie.

Des noces d’argent

Avant de célébrer le 25e de l’album Throwing Copper de Live, Moist a souligné, de son côté, les noces d’argent de leur premier album Silver, lancé le 8 février 1994.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Entouré du guitariste Mark Makoway, du clavieriste Kevin Young et du bassiste Jeff Pearce, qui sont de la formation originale, du guitariste Jonathan Gallivan et du batteur Francis Fillion, David Usher a livré les Push, Silver, Break Her Down et This Shrieking Love, de cet album qui les a propulsés aux avant-plans de la scène rock alternative.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

La formation affichait une superbe cohésion sur les planches. Usher n’est pas le plus grand chanteur, mais il a du charisme.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Mark Makoway, entre deux accords de guitare, bouge sa main droite dans le vide et fait la même chose avec ses jambes, comme au début des années 90.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Avec une solide fin de prestation, avec Resurrection et Push, Moist a glissé quelques bouts de Enter Sandman, de Metallica et Billy Jean de Michael Jackson, durant This Shrieking Love. Le plaisir était là. On en aurait pris un peu plus encore.