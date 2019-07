Pourquoi est-ce si difficile d’acquérir la confiance en soi?

Je suis venue au monde dans une famille compliquée de quatre enfants où les deux parents étaient obnubilés par la réussite de leurs affaires. Le peu de temps qu’ils avaient à nous consacrer, nous leurs quatre enfants, nous a laissé certaines séquelles.

Les deux plus vieux, des garçons, ça leur a donné l’envie de se défoncer pour dépasser leurs parents en affaire sans aucun état d’âme. L’un a réussi au détriment de sa famille et l’autre a fait faillite avant de sombrer dans la drogue. Ma sœur la plus jeune a rompu avec nos parents il y a dix ans pour faire sa vie.

Il reste moi l’avant-dernière, qui ait longtemps végété avant de faire mon cour d’infirmière. Comme tout le monde louait ma générosité et mon empathie, il me semblait naturel d’aller vers ce genre de profession. Sans vouloir me donner plus d’importance que j’en ai, c’est moi le pivot de la famille, celle par qui un semblant de cohésion existe encore.

Mais je fais cela au détriment de ma paix intérieure tant je me bats contre des vents contraires, en particulier des parents qui ne sont jamais contents. À travers ça j’ai essayé de me construire en fondant ma propre famille. J’ai un chum et deux enfants, sans pouvoir dire que c’est le bonheur.

Je suis constamment déchirée entre mon conjoint qui trouve que j’en fais trop pour les autres, mes enfants qui m’en réclament toujours plus, mes parents qui me blâment de ne pas les voir assez, et le reste de la famille qui ne veut rien savoir. À travers ça je ne réussis pas à faire ma place nulle part parce que je ne suis jamais contente de moi. Comme si tout ce que je fais était voué à l’échec. Comment apprendre à mettre son pied à terre quand on s’en sent incapable?

Une femme un peu perdue

La seule façon d’y parvenir, c’est d’aller chercher en thérapie, les outils nécessaires pour vous reconstruire. Car il s’agit bien dans votre cas de repartir à neuf puisque votre handicap semble venir de loin. Si vous continuez sur votre lancée sans faire de pause, vous allez inévitablement frapper un impressionnant mur de brique qui risque de vous démolir complètement. Ce n’est pas normal de tout faire pour les autres sans penser à soi. Vous avez un urgent besoin de vous ressaisir pour savoir qui vous êtes et où vous souhaitez vous retrouver dans dix ans.