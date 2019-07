Près du million d'habitants à Québec en 2041

Même si la population de la province augmentera à un rythme moins élevé que prévu ces 50 prochaines années, celle de la région de Québec s’approchera un peu plus du cap du million d’habitants en 2041.

La région de la Capitale-Nationale accueillait 733 900 résidents en 2016 et ce nombre devrait s’élever à 820 200 en 2041. C’est ce qui ressort du document « Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066 » publié par l’Institut de la statistique du Québec, jeudi matin, à l’occasion de la Journée mondiale de la population.

À l’échelle de la province, la population est de 8,4 millions d’habitants et elle devrait passer à 9 millions en 2030 pour finalement atteindre les 10 millions en 2066.

Selon les auteurs du document, c’est le nombre d’aînés âgés de 65 ans et plus qui ne cessera de croître. Si on en recensait 145 000 en 2016 dans la région, ils seraient 225 000 en 2041. Par ailleurs, c’est en 2027 que le nombre de décès devrait être plus élevé que celui des naissances, dans la région de la Capitale-Nationale.

Dès 2030, « la croissance de la population serait alors soutenue par la croissance migratoire », affirment les auteurs.

Bien que plus imposant en termes de nombre en 2041, le groupe de résidents âgés entre 20 et 64 connaîtra une légèrement diminution pour se chiffrer à 445 000 alors qu’on en recensait 450 000 en 2016.