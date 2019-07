PROULX, Marcel

À l’âge de 62 ans, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, Marcel Proulx, un homme vaillant, un tendre époux, un père généreux et un ami fidèle, est parti rejoindre au paradis ses parents biologiques Marie-Ange Boutin et Lionel Lefebvre; ses parents adoptifs Marie-Emma Poirier et Henri Proulx, ainsi que ses beaux-parents adorés Yvonne Marcotte et Louis St-Pierre. Marcel ne voulait pas que son départ, en ce 4 juillet 2019, soit célébré dans la tristesse mais bien dans le plaisir et la joie, avec sa famille et ses amis, autour d’un bon buffet, de carrés aux framboises et le tout arrosé d’un p’tit shooter de crème irlandaise ! Sa tribu, composée de sa femme qu’il a tant aimée Raymonde St-Pierre; de son fils dont il est si fier Eric Proulx; de ses frères et soeurs de la famille Lefebvre et Proulx; de sa belle- famille St-Pierre et de ses amis, vous convient à ses funérailles, renommées par Marcel son party de départ . Animé par sa bru Jill Lecours Grimard, cette célébration rendra hommage à la vie éclatante de Marcel et aura lieu au

Complexe Blais, Gilbert et Turgeon

le 13 juillet 2019 à partir de 14h

au 6100, boulevard Wilfrid-Carrier

à Lévis

Au programme : de 14h à 16h, Raymonde et Eric vous accueilleront pour recevoir vos condoléances; 16h à 16h30, Jill animera la cérémonie hommage à Marcel; 16h30, buffet pour la famille et les proches amis. Pour celles et ceux qui voudront offrir des fleurs, veuillez contacter les fleuristes de la famille, Jardins Vitrum Hortis au 581-748-8887, qui se feront un plaisir d’égayer cette journée sur le thème de la forêt, puisque Marcel adorait la nature. Encore mieux, si vous voulez vraiment faire plaisir à Marcel, envoyez un bouquet plus tard dans l’année à sa belle Raymonde (dans une semaine, à sa fête, à Noël) afin qu’elle se sente entourée d’amour, lui qui voulait toujours prendre soin de sa femme. Au plaisir de vous voir samedi pour partager ensemble nos beaux souvenirs de Marcel !

Pour renseignements :

418 839-8823

www.groupegarneau.com

Membre de la Corporation des

thanatologues du Québec

Entreprise certifiée par le Bureau

de normalisation du Québec