Affrontement Federer-Nadal à Wimbledon: qui aura le dernier mot?

LONDRES | On aura droit au scénario rêvé vendredi à Wimbledon avec une confrontation entre deux des plus grands joueurs de l’histoire, Roger Federer et Rafael Nadal.

Avant d’arriver à Londres, Nadal avait critiqué les organisateurs du tournoi londonien. Ceux-ci lui avaient décerné la place de troisième tête de série même si l’Espagnol est deuxième au classement de l’ATP. Il redoutait d’affronter sa bête noire Nick Kyrgios et Roger Federer pour se rendre en finale.

Après avoir vaincu facilement Kyrgios au deuxième tour, Nadal doit maintenant composer avec son plus grand rival. On peut s’attendre à une autre grande confrontation entre les deux joueurs.

Même s’il a remporté 24 des 39 premiers duels, « Rafa » n’a qu’une victoire à ses sept derniers rendez-vous avec le Suisse. Elle est survenue en demi-finale du dernier tournoi de Roland-Garros.

« C’est toujours unique d’affronter Roger, a mentionné Nadal après sa victoire contre Sam Querrey, mercredi. Je suis content de l’affronter sur ce terrain pour la première fois en 11 ans.

Pour moi, ça a beaucoup de valeur et je suis sûr que c’est la même chose pour lui. »

Duel mémorable en 2008

Nadal sait très bien ce que Federer va apporter à la table à compter du premier échange et le contraire est aussi vrai.

« Je vais me mesurer au meilleur joueur de l’histoire sur gazon et je sais que je vais devoir jouer mon meilleur tennis si je souhaite avoir une chance d’accéder à la finale. C’est aussi simple que cela.

Je sais qu’il joue bien. Il est à l’aise ici. Et moi aussi. Je joue très bien. »

Sa seule victoire sur gazon contre Federer est survenue en finale en 2008. Un marathon de cinq manches qui fait partie des annales du tennis. On se souhaite un autre match enlevant même si les deux joueurs ne sont plus des petites jeunesses.

Le vieux renard

De son côté, Federer a été plus réservé dans ses commentaires même si un affrontement contre Nadal est toujours particulier. Ça ne veut pas dire que ses propos n’ont pas été pertinents. Loin de là.

« Ce sera difficile, a commenté celui qui a remporté Wimbledon à huit reprises. Rafa peut faire des ravages contre n’importe qui et sur n’importe quelle surface.

« Il n’est pas seulement un spécialiste de la terre battue. Il n’y a aucun match du passé qui aura un impact sur celui de vendredi. Ce qui est important, c’est la façon dont nous nous sommes comportés depuis le début du tournoi. J’espère que ça va aller de mon côté. »

En battant le Japonais Kei Nishikori mercredi, Federer a atteint le plateau magique des 100 victoires à Wimbledon. Malgré ses 37 ans, le Suisse semble encore avoir de l’essence dans le réservoir.

« Je me sens bien sur le terrain même si je tire de l’arrière dans une manche ou dans le match. Il n’y a pas de panique, a expliqué Federer. Je demeure calme et je suis en contrôle.

Je sers bien et je suis en phase avec mes retours de service. Je suis heureux de la façon dont je frappe la balle. »

S’il s’incline contre Nadal, est-ce que ce sera sa dernière présence à Wimbledon ? Une question qui sera sur toutes les lèvres si ce scénario se concrétise.

Billets à prix d’or

Le match ne suscite pas seulement de l’intérêt chez les amateurs et les journalistes. C’est aussi le cas des revendeurs de billets.

Jeudi, en consultant le site de Stubhub, on pouvait se procurer des billets pour le court central pour la modique somme de... 6000 livres sterling ! C’est plus de 9600 $ canadiens.

On peut penser que certaines personnes feront des affaires d’or dans les prochaines heures.

Roger Federer

Classement de l’ATP : 3e

Âge : 37

Pays : Suisse

Taille : 6 pi 1 po

Poids : 187 lb

Fiche en carrière : 1216-264

Nombre de titres en carrière : 102

Nombre de titres du Grand Chelem : 20 (8 à Wimbledon)

Gains en carrière : 124 774 930 $

Entraîneurs : Ivan Ljubicic et Severin Luthi

Parcours 2019 à Wimbledon

Adversaires vaincus

Quarts de finale : Kei Nishikori (4-6, 6-1, 6-4, 6-4)

Quatrième tour : Matteo Berrettini (6-1, 6-2, 6-2)

Troisième tour : Lucas Pouille (7-5, 6-2, 7-6)

Deuxième tour : Jay Clarke (6-1, 7-6, 6-2)

Premier tour : Lloyd Harris (3-6, 6-1, 6-2, 6-2)

Rafael Nadal

Classement de l’ATP : 2e

Âge : 33

Pays : Espagne

Taille : 6 pi 1 po

Poids : 187 lb

Fiche en carrière : 951-195

Nombre de titres en carrière : 82

Nombre de titres du Grand Chelem : 18 (2 à Wimbledon)

Gains en carrière : 109 533 646 $

Entraîneurs : Carlos Moya et Francisco Roig

Parcours 2019 à Wimbledon

Adversaires vaincus

Quarts de finale : Sam Querrey (7-5, 6-2, 6-2)

Quatrième tour : Joao Sousa (6-2, 6-2, 6-2)

Troisième tour : Jo-Wilfried Tsonga (6-2, 6-3, 6-2)

Deuxième tour : Nick Kyrgios (6-3, 3-6, 7-6, 7-6)

Premier tour : Yuichi Sugita (6-3, 6-1, 6-3)

Les confrontations Federer-Nadal

Victoires

Nadal : 24

Federer : 15

Surfaces

Gazon : 2-1 en faveur de Federer

Terre battue : 14-2 en faveur de Nadal

Surface dure : 11-9 en faveur de Federer

Les échos du Big Ben

Les fish and chips dans une classe à part

Photo Mathieu Boulay

J’ai essayé les fameux fish and chips dans un pub de Picadilly Circus il y a quelques jours. Je n’ai pas été déçu. Ce fut un délice. Tout était parfait. Par contre, mes amis du restaurant chez Ma-Mi, de Grandes-Piles en Mauricie, peuvent dormir tranquilles. Les Anglais n’ont pas la recette du lait frappé à la tarte au sucre de Claude Vallée et de Maude Villiard...

Attaqué par une balle

Le métier de journaliste peut être risqué. Dans mon cas, rien à voir avec les courageux collègues qui couvrent les conflits armés aux quatre coins de la planète. Jeudi, alors que j’étais sur les ondes de QUB radio avec Caroline St-Hilaire et Maka Kotto, j’ai failli être atteint par une balle perdue. De tennis bien sûr. Elle a atterri à quelques centimètres de moi. Par chance, des gens m’ont averti à la dernière seconde. J’ai évité le projectile de justesse. Plus de peur que de mal.

La quête du bracelet

Étant à ma première couverture du tournoi de Wimbledon, je n’ai pas droit au traitement royal pour les deux terrains principaux du site. Chaque fois que je veux aller voir un match à l’un de ces endroits, je dois aller chercher un bracelet à la réception. Sinon, les gardiens de sécurité ne te laissent pas accéder aux sièges réservés aux médias même si tu as les meilleurs arguments du monde. Depuis quelques jours, les journalistes font la file pour ces fameux bracelets pour les matchs de Nadal, Federer et Djokovic. Je n’ose même pas imaginer ce que ce sera pour la demi-finale Federer-Nadal...