Trump accuse la Chine de ne pas tenir ses engagements, au risque d’accroître les tensions

Washington | Alors que les discussions pour mettre fin à la guerre commerciale viennent à peine de reprendre, Donald Trump a accusé aujourd'hui la Chine de ne pas acheter des produits agricoles américains comme Pékin s’y était engagé, selon lui.

«La Chine n’a pas tenu parole, elle n’a pas acheté les produits agricoles de nos super fermiers comme elle s’était engagée à le faire», a «tweeté» le milliardaire républicain. «J’espère qu’elle le fera bientôt», a-t-il néanmoins ajouté.

Les discussions entre Américains et Chinois pour mettre fin à leur guerre commerciale ont été relancées, après un brutal coup d’arrêt en mai, lors d’un sommet entre M. Trump et son homologue Xi Jinping, en marge du G20 d’Osaka, fin juin.

À l’issue du sommet, M. Trump avait indiqué qu’il avait accepté de geler l’instauration de droits de douane punitifs sur les 300 milliards de dollars d’importations de produits chinois qui ne sont pas encore surtaxés.

En échange, avait promis le locataire de la Maison-Blanche, «la Chine va acheter un montant incroyable de nourriture et produits agricoles, ils vont commencer très bientôt».

Le président avait précisé que les États-Unis fourniraient une liste de produits que les Américains souhaiteraient voir Pékin acheter.

Cher à Donald Trump qui est en campagne pour sa réélection en 2020, le secteur agricole est celui qui a le plus souffert de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, malgré le versement d’importants subsides fédéraux pour compenser le manque à gagner.

Reprise des négociations

Bill Nelson, analyste chez Doane Advisory Services, estime que M. Trump a raison. «La Chine ne procède pas à des achats majeurs et, en tout cas, pas depuis la rencontre avec Xi récemment», souligne le spécialiste, qui avait compris, sur la foi de déclarations du président américain, que commandes et ventes se feraient immédiatement dans la foulée.

«Si la Chine voulait vraiment le faire, nous aurions des annonces de ventes tous les jours», insiste-t-il.

Le sommet d’Osaka a relancé un processus au point mort depuis le mois de mai, quand M. Trump avait déjà estimé que les Chinois revenaient sur des engagements pris lors de très intenses négociations, alternativement dans la capitale américaine et à Pékin, depuis janvier.

Depuis Osaka, les responsables américains ont insisté sur le fait que les négociations étaient de nouveau sur les rails.

Ainsi, mardi, le représentant au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire du Trésor Steven Mnuchin se sont entretenus avec leurs homologues chinois.

Les deux ministres du gouvernement Trump ont discuté par téléphone avec le vice-premier ministre Liu He et avec le ministre chinois du Commerce Zhong Shan, «pour poursuivre des négociations visant à résoudre les questions commerciales entre la Chine et les États-Unis», avait alors indiqué le conseiller économique en chef de la Maison-Blanche Larry Kudlow.

M. Kudlow avait ajouté que les deux parties estimaient que ces discussions devaient se poursuivre.

«Le vice-premier ministre Liu He, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire du Trésor Steven Mnuchin ont échangé sur la mise en œuvre du consensus atteint entre les chefs d’État des deux pays à Osaka», avait commenté pour sa part le ministère chinois du Commerce, dans un bref communiqué.