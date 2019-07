Une glace olympique pour Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP | Québec allonge 5 M$ pour une nouvelle glace de dimension olympique en prévision de la tenue des 50 ans des Jeux du Québec en 2021 à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, une ville de moins de 20 000 habitants.

Avec une glace 15 pieds plus large qu’une de standard nord-américain, l’élite du patinage de vitesse n’aura plus besoin d’aller se perfectionner ailleurs et des événements sportifs de calibre mondial pourront être tenus.

«Ça amènera de la sécurité lors des entraînements. La vitesse de nos jeunes vers 12-13 ans est devenue trop rapide pour l’espace qu’on a sur la glace, il y a des dangers de chute», a indiqué Nico Pelletier, président du club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup.

L’organisation ne pouvait plus tenir de compétitions d’importance, puisqu’une glace de dimension olympique est exigée. «On a hâte de recommencer à tenir des événements majeurs à Rivière-du-Loup en patinage de vitesse. On a tout ce qui faut, manquait juste la glace», ajoute-t-il.

Rivière-du-Loup rénove ainsi son vieil aréna, le Stade de la Cité des jeunes, adjacent au plus récent, le Centre Premier Tech, pour 8 M$. Ce sera un atout pour la ville de l’Est-du-Québec, selon la ministre Isabelle Charest.

«Rivière-du-Loup est un berceau pour plusieurs patineurs de vitesse courte piste, Guillaume Bastille, la famille Gougoux, il y en a eu plusieurs. J’ose espérer que ça va servir au-delà de la population de Rivière-du-Loup, je suis certaine que les gens de l’Est-du-Québec vont en profiter», a dit Isabelle Charest, athlète olympique, qui a elle-même participer aux Jeux du Québec en 1983 en patinage de vitesse.

50 ans des Jeux

Rivière-du-Loup a été l’hôte des premiers Jeux du Québec en 1971 et recevra donc les sportifs québécois pour les 50 ans de l’événement, à l’hiver 2021.

Sans cet événement, la ville n’aurait pas pu s’offrir une telle infrastructure.

«On n’aurait pas eu les moyens de se payer cela, ça c’est clair. On voulait une glace, mais avec une participation importante du gouvernement. C’est pour les Jeux du Québec aussi qu’on le fait. Le gouvernement a décidé d’aider les villes pour accueillir les jeux, puisque ce sont quand même des jeux qui coûtent cher», a indiqué Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

Pendant une période de six à huit mois en 2020, les clubs sportifs devront se partager un seul aréna, le temps des rénovations.