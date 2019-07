FEQ: voici 5 fois où Mariah Carey a été parfaite

Ce jeudi, Mariah Carey sera sur les Plaines pour présenter sa tournée Caution. D’ici sa prestation de ce soir au Festival d’été de Québec, voici 5 fois où la diva a été tout simplement parfaite.

1) Butterfly World Tour

La voici en 1998, alors que l’icône du R&B chantait Dreamlover lors de sa tournée Butterfly. En regardant cette vidéo, il est facile de comprendre pourquoi elle a vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Un talent brut. On est un peu nostalgique de cette époque.

2) Super Bowl XXXVI

En Louisiane au 36e Super Bowl de 2002 la chanteuse avait interprété l’hymne national et avait ainsi prouvé qu’elle a l’une des plus grandes voix de l'histoire de la musique. Une prestation de l’événement sportif qui est passé à l’histoire.

3) À New York

My All chanté au Beacon Theatre en 1998. Carey, machine à succès, avait offert une prestation émouvante et enveloppante. Un coup sans faute.

4) Reprise de Foreigner

En 2009, lors de l’émission britannique The X Factor elle avait chanté I Want to Know What Love Is. Une belle reprise de la chanson de Foreigner enregistrée en 1984.

5) Taire les mauvaises langues

Le 31 décembre 2017, un an après son fiasco en direct, Mariah Carey se produisait de nouveau à Times Square pour l'émission NYE. La diva, en contrôle et en voix, fera taire les mauvaises langues après sa prestation impressionnante.