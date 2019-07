WestJet propose des déjeuners Cora sur ses vols en cabine Privilège

Les passagers qui s’envolent à bord de la cabine Privilège de WestJet, lors des vols matinaux, peuvent profiter d’un déjeuner de la compagnie québécoise Cora.

Les œufs Ben et Dictine à la dinde fumée, la cassolette de légumes et l'omelette au cheddar vieilli et aux épinards avec saucisse à la dinde sont servis sur la plupart des vols de 2h30 ou plus .

«WestJet propose, depuis le 26 juin, un déjeuner Cora sur la plupart de ses vols d’une durée de deux heures et demie et plus», a indiqué Cora dans un communiqué publié jeudi.

Cette «gastronomie matinale» sera proposée sur les vols partant entre 22h30 et 9h30, et une rotation des menus est prévue. Le menu sera changé cet automne.

Le transporteur aérien précise fièrement que les repas seront servis «sur un cabaret avec des ustensiles en acier inoxydable» et seront «agrémentés d’une portion de fruits».