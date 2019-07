Zdeno Chara, l’aîné de tous

La retraite de l’attaquant Matt Cullen confirmée mercredi vaut désormais au défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara le titre de joueur actif le plus âgé dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant célébré son 42e anniversaire de naissance le 18 mars, le Slovaque est 136 jours plus jeune que Cullen, qui a mis à une carrière de 21 saisons au sein du circuit Bettman. L’arrière format géant devance pour l’instant le gardien des Ducks d’Anaheim Ryan Miller (39 ans). Ce dernier est momentanément deuxième dans cette hiérarchie, car Joe Thornton, Patrick Marleau et Chris Kunitz – tous plus âgés que lui – n’ont toujours pas signé de contrat et demeurent joueurs autonomes sans compensation.

Aussi, Chara disait récemment avoir confiance d’être prêt à temps pour le prochain camp d’entraînement malgré une fracture de la mâchoire subie pendant la finale de la Coupe Stanley face aux Blues de St. Louis. De plus, il a été ennuyé par une blessure au bas du corps plus tôt en séries éliminatoires et une déchirure du ligament collatéral médial l’a fait manquer 16 rencontres en saison régulière.

«J’ai été capable d’amener mon corps à différentes limites [...] mais je n’avais jamais été obligé de pousser autant pour y arriver. Lors des séries, ce fut l’une de ces fois où j’ai trouvé un niveau de tolérance plus élevé à atteindre à force de continuer à repousser les limites», avait-il dit au site NHL.com en juin.

La retraite n’est visiblement pas pour maintenant aux yeux du vainqueur de la coupe Stanley en 2011.

«J’apprécie mon rôle. Je ressens de la fierté à être capitaine et l’un de ces mentors pouvant aider les plus jeunes à emprunter la direction appropriée et à s’améliorer.»

Avant Cullen, qui détenait le titre du hockeyeur actif le plus vieux depuis le 29 janvier 2018, Jaromir Jagr avait cette distinction en main, et ce, jusqu’au jour où il a pris le chemin de Kladno, en République tchèque.

