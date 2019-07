Un an après une édition anniversaire festive, le festival d’humour le plus éclaté à Montréal est de retour pour une 11e édition. Afin de s’y retrouver parmi les quelque 125 spectacles qui seront donnés par plus de 250 artistes, Le Journal vous propose un survol de la programmation de Zoofest... de A à Z.

Après la pluie, la pluie... et après on verra

Photo courtoisie

Ce spectacle d’humour alliera le théâtre et la musique. Huit comédiens et comédiennes seront sur la scène avec un groupe de musiciens pour y faire une satire sous forme de courtes comédies musicales absurdes.

Après la pluie, la pluie... et après on verra, 17-18-22-23-24 juillet, 20 h 30, Studio Hydro-Québec du Monument-National.

Beau bébé

Photo courtoisie

Humoriste de la relève qui se fait de plus en plus remarquer, Pierre-Yves Roy-Desmarais propose son nouveau spectacle « avec son piano, son micro et du linge ».

Beau bébé, 12-13-26-27 juillet, 19 h, Studio Hydro-Québec.

Chauffé, éclairé

Photo courtoisie

Formé de Manuel Potvin Lemieux et Simon Trottier, ce nouveau duo comique proposera un spectacle de 60 minutes de situations loufoques et de sketches avec la « bromance » à l’avant-plan.

Le duo Chauffé éclairé présentera Amour entre hommes les 14 et 15 juillet, 20 h 45, au P’tit impro, ainsi que les 19 et 21 juillet, 19 h 15, à la Balustrade du Monument-National.

Drette su’l tape - Live

Photo courtoisie

Depuis déjà quelques années, l’humoriste David Beaucage présente un balado­­­ sur le hockey. L’an dernier, sa passion lui a même permis d’aller rencontrer la légende Peter Forsberg en Suède. Voici que Beaucage est de retour à Zoofest avec un épisode enregistré devant public.

Drette su’l tape - Live, le 21 juillet, 22 h 15, Balustrade.

Embryon

Photo courtoisie

Bibitte difficile à décrire, Franky entraînera le public dans son univers absurde et songé, avec ses blagues qui visent à faire réfléchir et surtout rire.

Embryon, 13-14-15-18-20-24-25 juillet, 22 h 15, alustrade.

Fuck Zoofest

Photo courtoisie

L’humoriste Charles Deschamps a décidé qu’il en avait marre, ou pas, de Zoofest. Toujours est-il qu’il présentera, avec quelques invités, un bien-cuit du festival, de ses artistes, mais aussi de l’ensemble de l’industrie de l’humour.

Fuck Zoofest, 27 juillet, 22 h, Studio Hydro-Québec.

Génération Filles d’aujourd’hui

Photo courtoisie

Voilà un spectacle qui intriguera de nombreuses spectatrices. L’humoriste Gabrielle Caron a eu l’idée de faire revivre, le temps d’une soirée, la mythique revue des années 1990, Filles d’aujourd’hui. Surprises et fous rires à prévoir.

Génération Filles d’aujourd’hui, 19 juillet, 20 h 30, Studio Hydro-Québec.

Humour GHB

Photo courtoisie

Les années passent et le spectacle Humour GHB est toujours de retour à Zoofest. Pour un public averti, cette soirée propose de l’humour noir, pas propre, politiquement incorrect.

Humour GHB, 12-14-17-19 juillet, 23 h 30, Katacombes.

Ici, ce n’est pas simplement une marque de liqueur

Photo courtoisie

Spectacle thématique à la prémisse intrigante : « En 2021, François Legault, le premier ministre du Québec fait enfin de la province un pays en vendant le territoire à la plus noble des compagnies : Pepsi-Cola. » Avec Alexandre Forest, Daphné Létourneau, Hugo Bastien et Jo Cormier.

Ici, ce n’est pas simplement une marque de liqueur, 17 juillet, 19 h 30, Montreal Improv.

Jo and the Golden Kimono­­­

Photo courtoisie

Humoriste difficile à qualifier, Jo Cormier­­­ présente son spectacle solo, où il se dit inspiré par la force que lui procure le « Golden Kimono ».

Jo and the Golden Kimono, 20-21-24-25-26 juillet, 22 h 30, Cabaret du 4e du Monument-­National.

Katacombes

Photo courtoisie

La petite salle, sise au coin de la rue Ontario et du boulevard Saint-Laurent, accueillera plusieurs spectacles de Zoofest, dont celui de Pierre-Bruno Rivard, Ma thérapeute est morte.

Ma thérapeute est morte, 12-13-25-26-27 juillet, heures variables, Katacombes.

La classe d’été

Photo courtoisie

Cinq élèves, de milieux complètement différents, doivent assister aux cours d’été de M. Thibodeau, après avoir échoué leur secondaire. Antoni Rémillard, Joe Guérin, Olivier Roberge et Samuel Tétreault jouent dans ce Breakfast Club comique.

La classe d’été, 12 juillet, 21 h, Montreal Improv, et 23 juillet, 22 h 30, Cabaret du 4e.

Morency, Christine

Photo courtoisie

Christine Morency participera à trois spectacles dans le cadre de Zoofest (La troupe du bas de la Ville, Stand-up improvisé et 30/30).

Dans son 30/30, l’humoriste proposera un spectacle solo de 60 minutes divisé en deux parties : écrite et improvisée.

30/30, 16-18-21 juillet, heures variables, Katacombes.

Nuite de la Poésite

Photo courtoisie

Brick et Brack sont deux « poètes souverainistes enragés », qui ne se sont jamais remis de la défaite référendaire de 1995. Ils organisent cette grande Nuite de la Poésite afin de célébrer « la plus meilleure culture du monde ».

Brick et Brack présentent : La Nuite de la Poésite, 17 au 20 juillet, heures variables, Katacombes.

Open mic des personnages

Depuis quelques années, les humoristes québécois se sont presque tous tournés vers le stand-up. Dans ce spectacle animé par Jo Cormier, huit humoristes auront cinq minutes seulement pour tester un personnage pour la première fois devant public.

L’open mic des personnages, 12-22-23 juillet, 22 h 15, Balustrade­­­.

Pellerin, Charles

Photo courtoisie

Humoriste qui parcourt le Québec en première partie de Jay Du Temple, Charles Pellerin a fait tourner des têtes l’été dernier à Juste pour rire et Zoofest. Voici qu’il propose son nouveau spectacle de 60 minutes, Gratte-ciel.

Gratte-ciel, 12-13-18-19-25-26-27 juillet, 21 h, Cabaret du 4e.

Quand l’amour frappe fort

Photo courtoisie

Avec son spectacle, Stéphane Poirier ouvre pour Sugar Sammy à Paris. Le Québécois est de retour à Montréal avec un numéro qui abordera le sujet tabou de la violence conjugale chez les hommes. « Un véritable striptease de l’âme ».

Quand l’amour frappe fort, 21-24-25-27 juillet, 20 h 45, Balustrade.

Ramdam

Photo courtoisie

Vous vous ennuyez des aventures de Manolo, Sélina et Simon ? Le projet Ciné-Nacho proposera une soirée thématique sur cette émission culte. Au menu : des blagues de familles reconstituées, de polyvalentes, de 2002 et du concept d’apartés. Pas de comédiens de l’émission, mais plutôt des humoristes de la relève.

Ciné-Nacho Ramdam, 12 et 14 juillet, 19 h, Cabaret du 4e.

Stéphane Fallu

Photo courtoisie

Reconnu comme l’éternel « bon gars », Stéphane Fallu a voulu montrer son côté obscur, cette année à Zoofest. L’humoriste propose une version « de mauvaise foi » de son actuel spectacle qu’il promène en tournée, Pus d’signal. Attendez-vous à un côté plus corrosif et cru du comique.

Pus d’signal, version De mauvaise foi, 16-17-20-21-24-25 juillet, heures et salles variables.

Testostérone 2

Photo courtoisie

Pour ceux qui s’ennuyaient de l’émission culte de TQS, Charles-Olivier St-Cyr, Jonathan Côté, Marylène Gendron et Samuel Cyr ont décidé de ressusciter le « talk-show pour les hommes par les hommes ».

Testostérone 2, 13-16 juillet, 22 h, Katacombes.

Un (soir seulement)

Photo courtoisie

Fidèle à sa tradition, Zoofest ramène sa série Ben voyons donc !, où une personnalité connue s’essaie pour la première fois à l’humour. Après Joël Legendre, Annie Brocoli et Anne-Marie Losique, voici le tour d’Yves Corbeil.

Les jeux sont faits, tout va bien, 16 juillet, 19 h, Théâtre Jean-Duceppe.

Vérités et conséquences sur scène

Photo courtoisie

Trois ans après un premier one-man-show bien reçu, Louis T est de retour avec une nouvelle proposition, Vérités et conséquences sur scène. Encore une fois, l’humoriste décortiquera l’actualité.

Vérités et conséquences sur scène, 15-16-20-22 juillet, heures variables, Studio Hydro-Québec.

WordUP ! vs Zoofest

Soirées toujours très courues, les WordUP ! Battles s’associent à Zoofest pour offrir une soirée de combats de mots où les rappeurs s’opposeront à des humoristes.

WordUP ! vs Zoofest, 13 juillet, 22 h, Studio Hydro-Québec.

XXX, Le show

Photo courtoisie

Autre spectacle qui revient à chaque édition de Zoofest, Le show XXX de cette année mettra en vedette Jey Fournier, Michelle Desrochers, Samuel Cyr et Simon Boisvert. Oreilles chastes s’abstenir.

Le show XXX, 13-18-20 juillet, 23 h 30, Katacombes.

Yorick & Pierrick

Photo courtoisie

Charles Beauchesne et Jessy Sheehy ont imaginé ce loufoque duo directement tiré du Moyen-Âge. « Une heure de bonne vieille rigolade médiévale avec ces deux personnages de donjons et dragons. »

Yorick et Pierrick présentent Le Comédiéval Show, 12-16-17 juillet, 19 h, Katacombes.

Zéphir, Richardson

Photo courtoisie

L’humoriste proposera son spectacle de rodage, « un divertissement ludique tout en passant un message casse-gueule, le tout fait avec un maximum d’humour et d’amour. »