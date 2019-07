33 M$ pour le parc de la Chute-Montmorency

Le parc de la Chute-Montmorency sera l'objet d'un investissement de 33,6 M$ pour mettre davantage en relief ses attraits patrimoniaux.

L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, la vice-première ministre Geneviève Guilbaut et le PDG de la SÉPAQ, Jacques Caron.



Le trio a été accueilli à l'entrée du Manoir Montmorency par des employés de la SÉPAQ, qui menacent de déclencher une grève à l'aube des vacances de la construction.



En plus d'assurer la mise en valeur patrimoniale du site, la somme devrait également permettre de consolider la capacité d'accueil du parc.



Plus de détails à venir...