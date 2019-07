THIVIERGE, Edgar



Ce que l'on fait dans une vie résonne pour l'éternité. Repose en paix.Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 8 juillet 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Edgar Thivierge, époux de dame Claudette Carrier, fils de feu Herménégilde Thivierge et de feu Angelina Couture. Il demeurait à Lévis, quartier Saint-Jean Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacinthe et de feu Isabelle (Jean-Benoît Forgues) Vincent (Sonia Lavertu) et Rémi (Isabelle Bouchard); ses petits-enfants et son arrière-petit-fils: Kathleen Gaudreau, Michael et Laurie Couture (Benjamin Morin) et leur père Hervé Couture, ainsi que Raymond Thivierge, Laurent Thivierge et Ludovic Gaudreau; ses filleuls Roger Thivierge et Chantale Bolduc, ainsi que Rosalie et Justine Forgues. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et ses frères: Alice (feu Émile Nadeau) feu Wilfrid (feu Alice Sylvain, feu Jeanne d'Arc Sylvain) feu Lucien (feu Jeanne d'Arc Guay) feu Édith (feu Marie-Louis Hébert, feu Paul Bonneville) feu Jules-Aimé (feu Thérèse Tardif) feu Noël (Évangéline Gagné) feu Dorveny (Patricia Berthiaume) Rosaire (Georgette Cyr) Benoît (Anne-Marie Berthiaume) Ludger (Carmen Pelchat) feu Robert, Céline (feu Claude Ferland) feu Jean-Guy; ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Marie-Louise Carrier (feu Jean-Paul Jeffrey) Lydia Carrier (feu Gustave Simoneau) Laurent Carrier (Pierrette Bergeron) Colette Carrier (feu Bernard Morency) Philippe Carrier (Colette Lachance) feu Joseph Carrier (Murielle Lévesque) et Marie-Rose Carrier (feu Raymond Bolduc). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du secteur Oasis du Centre Paul-Gilbert de Lévis pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer - Centre régional de Québec, 190 Rue Dorchester 50, Québec, QC G1K 5Y9. La famille vous accueillera aule vendredi 12 juillet 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 13 juillet à compter de 9h30.