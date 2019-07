FEQ: 8 choses à savoir sur la vie fascinante de Logic

Les plaines d’Abraham vibreront vendredi soir au rythme du rappeur Logic, un artiste incontournable pour les fans de hip-hop, tant pour sa fluidité au micro que la pertinence de ses textes.

Avec cinq albums à son actif et des millions de fans aux quatre coins du globe, le rappeur de 29 ans a parcouru bien du chemin depuis sa naissance, en janvier 1990, dans un quartier pauvre de Gaithersburg dans le Maryland.

Les racines, l’enfance et le vécu de Logic teintent grandement les thèmes abordés dans ses chansons, d’où l’importance de s’y attarder.

Voici donc huit choses à savoir sur le rappeur avant d’assister à son spectacle au Festival d’été de Québec.

1) Son vrai nom est Sir Robert Bryson Hall II.

Pour l’anecdote, Sir n’est pas un titre de noblesse, mais son véritable nom. Il porte le même nom que son père, Robert Bryson Hall, et la mention «Sir» a été ajoutée par ses parents.

2) Il est métis... et en est fier

Logic est né d’une mère blanche et d’un père afro-américain. Il affirme être très fier de ses racines et aborde d’ailleurs ce thème dans l’album Everybody, sorti en 2017.

3) Il a vécu une enfance difficile

Logic a souvent été confronté au préjugé du rappeur blanc l’ayant eu facile en grandissant en banlieue. Il n’en fut rien.

Ses parents avaient des problèmes de drogues et d’alcool, ses frères produisaient et vendaient du crack, sa mère a déjà essayé de l’étrangler à mort... Aucun doute, le rappeur ne l’a pas eu facile.

4) Sa mère était raciste

Logic n’a jamais compris pourquoi sa mère démontrait des comportements racistes. Elle le traitait de «nègre» alors qu’il n’était qu’un enfant. Aujourd’hui, l’artiste n’a plus de contacts avec sa mère, mais s’est réconcilié avec son père.

5) Il n’est jamais allé à un party durant le secondaire

Déterminé à vivre son rêve de devenir rappeur, Logic a fait beaucoup de sacrifices alors qu’il était plus jeune. Il a même avoué à The Baltimore Sun ne jamais être allé à un party durant le secondaire, préférant travailler sur ces créations. Son succès, il le doit à des années de détermination et de travail acharné.

Aujourd’hui encore, le rappeur évite les partys et reste loin de la consommation de drogues, résolu à ne pas suivre la voie tracée par ses parents et à rester lui-même.

6) Il sait être romantique

Logic a prouvé à plusieurs reprises qu’il était un grand romantique. Il a proposé à son ex-femme, Jessica Andrea, de l’épouser dans un photomaton et lui a déjà organisé une prestation de musique classique pour la réveiller le jour de son anniversaire.

Le rappeur et la chanteuse sont divorcés depuis un peu plus d’un an.

7) Il est un grand amateur de jeux vidéo

L’une des grandes passions de Logic est sans contredit les jeux vidéo. Le rappeur a même une chaîne YouTube qu’il consacre au «gaming», suivie par plus d’un million d’abonnés.

Celle-ci comporte d’ailleurs plus de vidéos que sa chaîne YouTube consacrée à la musique.

8) La chanson 1-800-273-8255 veut démontrer que le suicide n’est pas une option

La chanson 1-800-273-8255, qui est la pièce de Logic la plus consultée sur YouTube avec ses quelque 340 millions de vue, fait référence au numéro de téléphone de la ligne de prévention nationale contre le suicide des États-Unis.

Le morceau, diffusé en 2017, a eu un impact majeur pour l’organisme, alors que les appels logés au sein de la centrale d’aide ont augmenté d’environ 27 % dans les trois semaines suivant sa sortie.

♦ Logic foulera la scène des plaines d’Abraham ce vendredi dès 22h. Les premières parties du spectacle sont confiées à Lil Pump (21h), Gucci Mane (20h) et Jazz Cartier (19h).