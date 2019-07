Amateurs de Mustang!

L’Exposition internationale d’autos de Lévis tiendra, demain samedi, son 2e rassemblement d’envergure de l’été, de 9 h à 17 h, au 4176, route des Rivières dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.

Cette fois, le Club Mustang Québec, qui fête ses 30 ans cette année, sera en vedette. Animation, musique, cuisine de rue, exposants vous y attendent. Entrée gratuite pour tous les visiteurs et en cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain (14 juillet). Renseignements : www.internationallevisautoshow.com

Mur des Grands philanthropes

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a inauguré, le 18 juin dernier, son Mur des Grands philanthropes, situé à l’entrée principale de l’Institut, afin d’honorer ses précieux donateurs. Ce Mur permet de reconnaître publiquement et d’immortaliser la grande générosité des donateurs qui ont appuyé la Fondation. Celui-ci vient s’ajouter au hall de reconnaissance de la Fondation inauguré en 2016 afin de remercier tous ses donateurs. Une première plaque a été dévoilée en l’honneur de Marcel Dumont qui, en 2018, a fait un don de 1 M$ dédié à la cardiologie de demain. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Laurent Després, président du CA, IUCPQ-UL ; Josée Giguère, DG, Fondation IUCPQ ; Denis Bouchard, PDG, IUCPQ-UL ; Marcel Dumont, grand philanthrope ; Dr François Philippon, cardiologue et v.-p. du CA, Fondation IUCPQ ; et Diane Racine, directrice au développement philanthropique, Fondation IUCPQ.

L’infatigable Jacques

Comme le rapportait mon collègue Arnaud Koenig-Soutière dans Le Journal du 19 juin dernier, Jacques Gauthier, fondateur de Resto Plaisirs, se lance dans un nouveau projet : l’ouverture d’un restaurant dans l’Hôtel Clarendon. Ce restaurant, dont la carte sera consacrée en grande partie aux poissons et aux fruits de mer, nécessitera un investissement de 1,2 M$. Précurseur et chef de file de la restauration québécoise, Jacques Gauthier ouvrira les portes de son établissement de 125 places en décembre. Il s’agira du 115e restaurant en carrière pour l’homme de 74 ans. Sur la photo, Jacques Gauthier et ses deux associées dans cette nouvelle aventure : Emmanuelle Villa (à gauche) et Martine Plante.

On saute à votre place

Vingt participants de la bannière Familiprix ont réalisé, le 16 juin dernier à l’École de parachutisme Voltige à Notre-Dame-de-Lourdes, un saut de 13 500 pieds au nom des enfants malades de leur région respective qu’ils parrainaient lors de la 7e présentation de l’événement « On saute à votre place ! ». Initiée il y a sept ans par Judith Savoie, pharmacienne propriétaire de Nicolet, l’activité a permis cette année de remettre 31 050 $ à Opération Enfant Soleil pour un total de près de 250 000 $ depuis le début. Sur la photo, la pharmacienne Judith Savoie et son instructeur de saut.

L’autre Pierre Gingras

Félicitations à Hélène Blanchet et mon homonyme Pierre Gingras (photos) de l’arrondissement Charlesbourg, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Ils sont les parents de Karl et Annie et les grands-parents de Raphaël, Jeanne-Sophie, William et Annabelle. Aucun lien de parenté, du moins je ne le pense pas.

