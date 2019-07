GAGNON, Anne-Marie Blais



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 4 juillet 2019, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédée madame Anne-Marie Blais, épouse de feu monsieur Jean-Charles Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Blais et de feu dame Marie-Anne Guillemette. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à lale dimanche 14 juillet 2019, de 19h à 22h et lundi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Fabien Gagnon (Denise Jean), Mariette Gagnon (Simon Boulet), Marie-France Gagnon (André Bélanger), ses petits-enfants: Roxane et Jean-Philippe Gagnon, Kevin (Josiane Chabot), Sébastien (Jessica Corriveau), Laurence (Samuel Champagne) et Isabelle Boulet (Elvis Brandon Michaud), Daphnée, Samuel (Elizabeth Thiboutot) et Jean-Denis Bélanger, ses arrière-petits-enfants : Mayson, Saïka, Laya, Nayton et Abby Boulet, ses frères et sœurs : feu Sœur Alice, Congrégation Notre-Dame, feu Béatrice (feu Euclide Blouin), feu Jeanne (feu Ernest Gaumond), feu Cécile (feu Roland St-Pierre), feu Edmond (feu Antoinette St-Pierre), feu Marie-Paule (feu Marius Bolduc), feu Yvette (feu Camille Morency), feu Antonia (feu Albert Blais), Paul-Oscar (Yolande Blais), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Eva (feu Pierre Roy), feu Maurice (feu Lucienne Tremblay), feu Paul (feu Julienne Tremblay), feu Cécile (feu Réal Aubé), feu Ovide (feu Léopoldine Lévesque), feu Gemma (feu Charles-Eugène St-Pierre), feu Marie-Laure (feu Georges Fraser), feu Léon (feu Fernande Petit), feu Soeur Marie-Berthe, Sœur de la Providence, feu François (feu Jacqueline Blais), feu Jean (Denise Latulippe). Elle laisse également de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Simon Morin, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny, à l'équipe du CLSC et la Résidence des Aînés et celui de la Maison d'Hélène pour le support et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à laMaison funéraire