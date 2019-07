Cet adolescent de Québec en fugue est recherché

Un adolescent de 15 ans en fugue est recherché par les policiers et sa famille. Il n’est pas rentré chez lui depuis la fin de semaine dernière.

Jaremy Ferland a quitté la résidence familiale de Beauport dimanche, sur l’heure du souper. Il n’a pas été revu par ses proches depuis.

C’est la famille qui a demandé aux policiers de se lancer à sa recherche. L’adolescent pourrait se trouver en Haute-Ville.

La police de Québec dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Jaremy Ferland mesure 5 pi 9 po et pèse 190 lb. Il a les cheveux longs et attachés sur la tête. Lorsqu’il a quitté son domicile, il portait un gilet long vert forêt, un sac banane rose de marque Adidas, des souliers rouges Nike Airmax et des jeans délavés. Il arborait également une casquette de type visière noire et un polo noir avec du rouge sur les côtés.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447). Les gens de l’extérieur de la ville de Québec peuvent composer le 1 888 641-AGIR, sans frais partout en Amérique du Nord. Le dossier en référence est le P190707-00287.