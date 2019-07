Comment apprendre à gérer sa colère?

Y’a quelques années, j’me souviens d’avoir lu une histoire comme la mienne dans le Journal, mais j’me rappelle plus ce que t’avais recommandé au gars. Comme lui, depuis toujours, j’me fâche à la vitesse de l’éclair. D’ailleurs mon père, ma mère pis mon frère, sont pareils.

Quand j’ai connu ma femme, on aurait dit que ça m’avait calmé. Puis on a eu deux enfants, et pas mal d’accidents de parcours (perte de job, disputes familiales, incendie dans notre logement, etc), c’qui fait que je me suis remis à boire et à crier comme avant. Pendant trois quatre ans, j’me suis laissé aller à sortir le méchant, et on aurait dit que ma femme, par son attitude, me provoquait à exprimer encore plus ma colère. Ça a fini par une tentative d’agression sur elle de ma part et elle a porté plainte. J’ai promis de cesser de boire. Elle a retiré sa plainte et on est revenu ensemble.

Mais il y a six mois, suite à un énième conflit avec ma famille, quand je suis revenu sou à la maison, aussitôt qu’elle a ouvert la bouche, j’ai senti mes oreilles se fermer, mon cœur se mettre à pomper et mes poings se serrer. J’étais sur le point d’éclater quand y’a comme une petite voix qui m’a dit « Sors d’icite vite, sinon tu vas casser quelque chose ou quelqu’un ». Je suis allé prendre une marche. Quand je suis revenu deux heures plus tard, elle était plus là et les enfants non plus. Si je veux qu’elle revienne faut que je fasse quelque chose. Si tu penses que ça peut m’aider, pourrais-tu répéter c’que t’avais conseillé au gars dans l’temps?

Un gars qui veut s’en sortir

Si ma mémoire est bonne, ce garçon était allé de lui-même en thérapie et avec grand succès au groupe PAIX dans les Laurentides où on traite les hommes pour des problèmes de violence. Ce groupe de Sainte-Agathe-des-Monts on le joint au (819)326-1400. Par contre si vous vivez ailleurs au Québec, il existe un « Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence » qui s’appelle « À cœur d’homme » qui oeuvre à travers la province. Les informations par région sont sur internet, et à tout hasard, je vous donne le numéro de téléphone de la section montréalaise (514) 527-1657. N’hésitez pas à vous inscrire quelque part. Je vous jure que l’effort en vaut la peine. Car le prix à payer pour ne rien faire risque d’être élevé.