Encore des retards dans la collecte des ordures à Québec et Lévis

Les Villes de Québec et Lévis peinent à ramasser tous les déchets produits sur leur territoire depuis le 1er juillet. Elles pointent du doigt le volume plus important qu’à l’habitude, dû aux déménagements, et la pénurie de main-d’œuvre.

Sur la Rive-Nord, de nombreux citoyens ont été victimes de retards dans la collecte des ordures depuis une dizaine de jours. La Ville de Québec a prolongé les heures samedi dernier, afin de tenter de rattraper une partie de ce retard, sans toutefois réussir à y parvenir.

Des citoyens de l’arrondissement Beauport, par exemple, ont patienté une journée de plus avant que le contenu de leur bac de recyclage soit ramassé la semaine dernière. D’autres citoyens à Charlesbourg, dans la Haute-Saint-Charles, Sainte-Foy et dans Les Rivières ont aussi été victimes de situations similaires.

«En raison des déménagements, la quantité de matières à chaque adresse inscrite est très importante, ce qui explique la nécessité de prolonger la collecte afin d’éviter d’augmenter les retards», avait indiqué la Ville de Québec vendredi dernier. Sept jours plus tard, le problème n’est pas encore totalement réglé.

«On s’attend à ce que d’ici dimanche, ça soit terminé et que tous les secteurs aient été bouclés», a indiqué une porte-parole de la Ville, Mireille Plamondon. «La semaine dernière, il y avait environ 7 % du territoire où les ordures n'avaient pas été collectées. Là, on est rendus à 3 %. Ça va se faire en fin de semaine.»

Le même problème à Lévis

Confrontée au même problème, la Ville de Lévis a diffusé un communiqué vendredi après-midi pour aviser la population qu’un de ses fournisseurs «éprouve des difficultés à respecter ses horaires dans la collecte des déchets domestiques en raison d’une difficulté de recrutement de main-d’œuvre.» La collecte des bacs bleus et des bacs bruns ne serait pas touchée, précise-t-on.

La Ville dit assurer un suivi quotidien avec son fournisseur espère un retour à la normale «dans les plus brefs délais»

Sur Facebook, plusieurs internautes de Québec et Lévis ont déploré la situation dans les derniers jours. Sur la page «Spotted : Lévis», on peut même voir la photo d’une affiche rédigée par une citoyenne déplorant que les ordures n’aient pas été ramassées dans le secteur de la rue Simon «depuis le 24 juin».

Photo Capture d'écran Facebook

«On était dans une période de canicule, donc ce n’était vraiment pas le fun. Il y avait des odeurs pas mal mais ça s’est réglé depuis. Ils sont passés après l’histoire de l’affiche», a indiqué une résidente du secteur, jointe par Le Journal.

Les villes de Québec et Lévis recommandent aux citoyens de laisser leur bac en bordure de la rue jusqu’à ce que la collecte soit effectuée, en cas de retard. Si la situation perdure, les citoyens de Québec peuvent contacter le 311 alors que ceux de Lévis sont invités à contacter la ligne Info-Collecte au 418-835-8225.

- Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron