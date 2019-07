Éveillez le mixologue en vous

Chic ensemble de mixologie

Photo courtoisie

Voilà trois accessoires de bar essentiels pour verser, brasser et filtrer votre cocktail ­préféré. Un pichet en verre à parois épaisses avec un grand bec et une prise sûre parfaite pour mélanger deux cocktails à la fois (400 ml), ainsi qu’une cuillère et un tamis en acier inoxydable fini laiton, tous deux dotés d’une mesure (1 à 2 onces).