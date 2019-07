Festival d’été de Québec : Imagine Dragons poursuit sa lancée

Un des groupes rock alternatifs les plus écoutés des plateformes de streaming lancera samedi soir le dernier week-end de festivités de la 52e édition du FEQ.

Si Imagine Dragons, qui a 36 millions d’abonnés sur Spotify et dont certaines pièces frôlent le milliard d’écoutes, s’était imposé avec son excellent album Evolve, le petit dernier, Origins, lancé à l’automne 2018, se démarque lui aussi avec bon nombre d’extraits qui ont fait leur chemin, comme Natural et Bad Liar.

À quoi aura-t-on droit sur les Plaines ? Si on se fie au plus récent concert du groupe donné en Italie le 2 juin dernier, Imagine Dragons débarquera à Québec, deux ans après un spectacle au Centre Vidéotron, avec tous ses succès rassembleurs.

Et il faut vivre en cloison pour ne pas avoir entendu un d’entre eux quelque part. Thunder, Natural, It’s Time, On The Top Of The World, Whatever It Takes et, bien sûr, Radioactive, qui a ouvert la porte à un succès planétaire, doivent figurer au programme de la soirée.

Les critiques étaient nombreuses à rapporter que le concert de la tournée Evolve, qui s’est terminée l’an dernier, était leur meilleur en carrière. Voyons s’ils pourront nous surprendre de nouveau.

Impliqué dans le sport

Si vous êtes le moindrement amateur de sport, vous avez assurément déjà entendu résonner les chansons d’Imagine Dragons dans un quelconque événement sportif.

Depuis quelques années, le groupe originaire du Nevada cumule une très longue liste d’événements sportifs d’envergure durant lesquels il a joué, comme à la finale de la Coupe Stanley en 2018, dans les finales de football universitaire américain, et même dans des matchs de soccer en Europe. La chaîne ESPN a utilisé la chanson Natural comme hymne de la dernière saison universitaire de football.

Le chanteur Dan Reynolds ne cache pas qu’il accepte de participer à tous ces événements sportifs pour la visibilité que ça apporte.

« C’est promotionnel, confiait-il au magazine Forbes, récemment. Mais être capable d’écrire un morceau de musique aussi rassembleur et auquel n’importe qui s’identifie, nous nous sentons très chanceux. »