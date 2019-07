La France rayée de la carte du FEQ

Il y a de grands absents au Festival d’été cette année : les vedettes françaises.

Pour la première fois possiblement depuis sa fondation en 1968, le festival n’a reçu aucune tête d’affiche de France sur ses scènes principales au cours de cette édition 2019. Ni sur les plaines ­d’Abraham, ni à la place George-V, ni à la place ­d’Youville, ni à l’Impérial.

Les rares artistes français sur la grille se produisaient tous en première partie. La plus connue du lot, Lou Doillon, chante même en anglais.

En consultant les programmations des dernières années, on remarque que les têtes d’affiche de France sont sur le déclin. Il y en a deux ou trois seulement par année et il faut remonter à 2015 (Patrick Bruel et IAM) pour en retrouver sur les plaines d’Abraham.

Photo d'archives, Simon Clark

La dernière année d’abondance remonte à 2012, lorsque Johnny Hallyday avait mené un contingent de sept têtes d’affiche françaises.

Compétition

S’il convient que le festival a été ­« ­particulièrement malchanceux » cette année, le directeur de la programmation, Louis Bellavance, estime qu’en général, le calendrier joue contre lui.

« La France, c’est difficile parce que nous sommes dans la même période que les festivals français et la compétition est farouche là-bas », dit-il, citant des ­événements comme Les Vieilles Charrues ou les Francofolies de La Rochelle.

C’est ce qui explique pourquoi des rappeurs français du calibre de lomepal, Orelsan ou Booba, qui comptent sur un bon bassin de fans au Québec et pourraient tenir le haut de l’affiche sur une scène du FEQ, lui sont difficilement accessibles.

« Un océan de différence »

En outre, les grands succès populaires en provenance de France ne sont plus aussi nombreux qu’avant. « Sur les Plaines, à part Patrick Bruel et IAM, je n’en vois pas d’autres », indique Louis Bellavance.

Son adjoint Arnaud Cordier croit que les Zaz, Francis Cabrel et Christophe Maé auraient été des valeurs sûres pour ­l’édition 2019, mais ils « viennent tous de faire des billetteries » à Québec, soit au Centre Vidéotron ou au Grand Théâtre.

Photo d'archives, Simon Clark

Quant à la relève, les succès de masse se font attendre chez nous.

« Il y a un rajeunissement de la chanson française, mais il n’atteint pas les mêmes niveaux ici que là-bas. Il y a un océan de différence », conclut M. Cordier.

Têtes d’affiche de France