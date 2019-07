Lancement de la programmation du Théâtre Petit Champlain

Le Théâtre Petit Champlain lançait officiellement sa saison estivale le 18 juin dernier lors d’un 6 à 8 où les convives ont pu déguster des bières et des bouchées spécialement concoctées par les chefs du groupe Restos Plaisirs. À ne pas manquer cet été : la comédie Boeing Boeing, une pièce de théâtre d’été qui présente un habile séducteur qui promet à trois femmes de les épouser. Pour profiter des avantages, il mise sur trois adorables agentes de bord dans différents pays et harmonise les horaires. Une mise en scène par Marie-Hélène Lalande, mettant en vedette Emmanuel Bédard, Frédérique Bradet, Simon C. Lepage, Carolanne Foucher, Jonathan Gagnon et Mary-Lee Picknell.

Le théâtre présente aussi plusieurs spectacles hommage, notamment à U2, Cat Stevens et les Beatles, de même que l’exposition des œuvres d’une artiste de Québec, Sandra Tremblay. Profitez-en pour passer un moment à la terrasse, qui a été agrandie l’été dernier, et qui donne sur la plus belle rue piétonne du Canada. Ambiance de vacances garantie! Programmation détaillée : theatrepetitchamplain.com