LBJÉQ: les Diamants célèbrent leurs 25 ans d’existence

Les Diamants de Québec de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) ont souligné leurs 25 ans en grand, vendredi soir, en invitant une brochette d’anciens joueurs, entraîneurs et membres de l’organisation en marge de la rencontre les opposant aux Alouettes de Charlesbourg au Stade Canac.

Photo Courtoisie

Jean-Philippe Roy (ancien joueur et entraîneur-chef), Yves Duchesneau (ancien vice-président), Dominik Walsh (entraîneur-chef), Richard Tomlinson (ancien président), Gaston Couture (ancien président), Pierre Bouchard (ancien président), Jean-Marc Mercier (ancien bénévole) et Francis Mimeault (ancien président) ont été honorés pour leur contribution et leur apport au sein du club junior.

Les Diamants ont remporté trois championnats éliminatoires dans leur histoire, soit en 2011, en 2014 et en 2015.

Rappelons qu’ils avaient vu le jour à la suite de la fusion entre les Ambassadeurs de Lévis et les Patriotes de Sainte-Foy.