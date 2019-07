Menteur : la comédie de l’été à l’affiche

C’est mercredi que la très attendue comédie Menteur, mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, un tandem irrésistible, a pris l’affiche dans toutes les salles du Québec. Ce nouveau film d’Émile Gaudreault, qui nous a livré De père en flic, a tout pour briller au box-office : une savoureuse brochette d’acteurs et un fil conducteur efficace. Le film relate les mésaventures de Simon (Louis-José Houde), un menteur compulsif, qui voit tous ses mensonges devenir réalité. Il doit trouver une façon de se sortir du pétrin parce que la situation bousille la vie de son entourage, des personnages brillamment interprétés par de grosses pointures, dont Véronique Le Flaguais, Luc Senay, Anne-Élisabeth Bossé, Geneviève Schmidt et Catherine Chabot. Marie-Christine est allée à la rencontre de plusieurs comédiens et du réalisateur.

« On se pose vraiment la question, en sortant : et si tous mes mensonges devenaient réalité?, a souligné Antoine Bertrand, qui tient le rôle du frère jumeau de Simon. Même si on n’est pas un mythomane, même si on ne fait que de petits mensonges blancs, quelquefois. » Obtenez un avant-goût de l’immense complicité qui s’est établie entre les acteurs au cours du tournage. Un reportage à voir samedi.