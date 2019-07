Opéra: Joseph Rouleau est mort vendredi à l'âge de 90 ans

Joseph Rouleau, une des grandes voix que le Québec a connues, s'est éteint vendredi à l’âge de 90 ans.

La nouvelle a été confirmée à l’Agence QMI en soirée par Danièle LeBlanc, la directrice générale et artistique des Jeunesses Musicales Canada, que M. Rouleau avait présidées de 1989 à 2014. Il était, depuis, président honoraire de l’organisation.

«Il est décédé entouré des siens, à Montréal», a indiqué Mme LeBlanc.

Dans un communiqué, Mme LeBlanc a souligné que Joseph Rouleau «était habité par un amour absolu de la musique». «D’une générosité immense, il a dévoué des masses impressionnantes d’énergie à faire avancer la cause des JMCanada. Jusqu’au moment de son décès, il siégeait aux comités de nos événements-bénéfice et participait activement à la collecte de fonds. [...] C’était un homme d’une grande prestance, à qui nous devons énormément.»

Après des études à Montréal, puis à Milan, M. Rouleau avait remporté le concours du New Orleans Experimental Theatre, en 1955, «ce qui l'amène à faire ses débuts américains dans le rôle de Colline dans La Bohème de Puccini», peut-on lire dans une biographie préparée par les Prix du Québec, dont il a été récipiendaire (Prix Denise-Pelletier) en 1990.

L’année suivante il a obtenu un premier contrat avec la Royal Opera House, à Covent Garden, à Londres, où en tant que basse principale, il chantera pendant 30 années consécutives. Par la suite, en 1984, il a commencé à collaborer avec le Metropolitan Opera de New York dans un opéra de Verdi.

En plus de son travail à l’international, Joseph Rouleau a fait sa marque au Québec. En plus de son travail aux Jeunesses Musicales Canada, il a notamment cofondé le Mouvement d'action pour l'art lyrique du Québec et le Concours musical international de Montréal. Il a aussi enseigné le chant pendant plusieurs années à l’Université du Québec à Montréal.

Joseph Rouleau a reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa vie. Entre autres, il été fait Grand officier de l’Ordre national du Québec en 2004. Il était également Compagnon de l’Ordre du Canada. En mai dernier, il s’était vu remettre la médaille de Commandeur, grade le plus élevé de l’Ordre de Montréal.