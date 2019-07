Passages insolites : un parcours d’art urbain à Québec jusqu’au 14 octobre

Marie-Christine s’est intéressée aux Passages insolites, une exposition temporaire qui revient cette année. Jusqu’au 14 octobre, le parcours d’art public propose une quinzaine d’œuvres singulières et étonnantes, dont 12 nouvelles et 3 issues des éditions précédentes, produites par des artistes de Québec, Montréal, Toronto et des Pays-Bas, notamment. Conçue par EXMURO arts publics, sous la direction artistique de Vincent Roy, l’exposition offre de nouvelles perspectives sur l’espace urbain et le monde qui nous entoure. On peut apercevoir les œuvres à différents endroits du Vieux-Québec et du quartier Saint-Roch. Trois parcours sont également offerts en visites commentées gratuites.

Parmi les œuvres présentées dans le cadre des Passages insolites, il y a L’écho des rêveurs – Dreamers’ Echo, présentée au Jardin Jean-Paul-L’Allier, produite par Caravane BLING BLING!, un duo d’artistes de Québec composé de Mathieu Fecteau et Loriane Thibodeau. « À l’image de la diversité des participants au projet de médiation (R)assembler, différentes silhouettes habitent l’espace. Ces corps hybrides sont constitués de petites pièces, tantôt des hexagones paillettes, tantôt des objets du quotidien. Chaque composante devient le témoin des nombreuses rencontres entre le duo d’artistes et les participants. L’écho des rêveurs est le résultat d’une expérience de cocréation inclusive et empreinte de sensibilité où tous ont pu mettre la main à la pâte pour former ce maelstrom de matières et de souvenirs. »

►Réservation et carte des œuvres : exmuro.com