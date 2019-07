[PHOTOS] FEQ: au rythme de Salif Keita

Deux légendes étaient incluses dans le prix du laissez-passer du Festival d’été 2019. Après le roi du blues Buddy Guy mercredi, le célèbre artiste malien Salif Keita a aussi fait offert une agréable soirée à ses admirateurs de Québec, vendredi soir, dans une place d’Youville bondée.

Photo Jean-François Desgagnés

Comme pour Buddy Guy, il pourrait fort bien s’agir d’un ultime tour de piste dans la capitale pour Keita, d’où l’aspect événementiel de ce concert. Au parterre, des téléphones cellulaires sont d’ailleurs demeurés en mode enregistrement de façon quasi ininterrompue.

Photo Jean-François Desgagnés

Le spectacle ne sentait pourtant pas la nostalgie même s’il s’inscrivait dans le cadre de sa tournée anniversaire 50-70 (50 ans de carrière et bientôt 70 ans) et que la star du Mali a revisité des périodes marquantes de sa carrière.

Photo Jean-François Desgagnés

Le chanteur et sa troupe, sept musiciens et deux choristes, ont fait leur entrée à l’africaine, c’est-à-dire un à un et en prenant bien leur temps, deux bonnes minutes après la présentation officielle de la vedette de la soirée.

Une voix singulière

La même langueur a traversé Mama et M’bembe, les deux premières pièces au menu. Vêtu de blanc des pieds à la tête, peu bavard et esquissant à peine quelques pas de danse, Keita n’a pas pêché par excès de dynamisme, loin de là. Il était là surtout de voix.

Voix singulière et enveloppante, cela dit. Et une exécution et une qualité sonore exemplaires.

Après une demi-heure à ce rythme, la légende, désormais bien échauffée, a fini par s’animer pendant un segment instrumental dansant où il a tourné les réflecteurs vers ses musiciens. Keita s’est mis à sauter sur place, au grand plaisir du public qui n’attendait que ce signal pour se dégourdir aussi.

Le magicien de la kora

Ce bel élan a momentanément été coupé en plein vol quand tout le monde a cédé la place à Mamadou Diabaté, «le magicien de la kora», qui a montré, seul sur scène, son impressionnant savoir-faire. Une grande partie de la foule avait soudainement l’esprit ailleurs.

Le retour de Keita, après cette intermède, a remis le train sur les rails sur l’air trépidant de La différence, dans laquelle il évoque sa condition d’albinos.

Quelques festivaliers avaient déserté mais ceux qui sont restés n’ont pas regretté. La seconde moitié du concert a été beaucoup plus entrainante et pendant le dernier droit, amorcé avec l’irrésistible Tekere, tout le monde a eu de quoi se trémousser.

Une chanson pour le noble

À quel point Salif Keita est immense en Afrique? Assez pour que sa compatriote, la Néo-Québécoise Djely Tapa, lui fasse une fleur, en première partie.

Photo Jean-François Desgagnés

Elle lui a dédié une chanson parce que, a-t-elle expliqué, «une griote (caste responsable de la tradition orale en Afrique de l’Ouest dont elle fait partie) ne peut faire la première partie d’un noble sans lui dédier une chanson».

Photo Jean-François Desgagnés

Djely Tapa avait une occasion en or d’imprimer les chansons de son premier album Barokan dans le cœur des spectateurs, en bon nombre à l’heure de sa prestation.

Photo Jean-François Desgagnés

Mission réussie? À moitié. Ses rythmes blues forts et influencés par son pays d’origine, de même que sa fascinante personnalité, annoncent un nom à surveiller. Or, dans un contexte festivalier, ses pièces étirées au maximum, au-delà des dix minutes, ont perdu l’attention de plusieurs spectateurs.

ILAM : charmeur

Photo Jean-François Desgagnés

Vous doutez du niveau d’intégration des immigrants au Québec? Vous n’avez pas vu, ni entendu, ILAM, folk-bluesman du Sénégal mais qui vit «icitte au Québec».

Photo Jean-François Desgagnés

Pendant que les spectateurs entraient au compte-gouttes à place d’Youville, sur l’heure du souper, ILAM a offert une relecture très personnelle de J’ai planté un chêne, de Gilles Vigneault, après avoir précisé avoir plutôt planté un baobab parce qu’il n’y en a pas au Québec.

Photo Jean-François Desgagnés

Le musicien, qui manie aussi la soul et l’électro avec une touche rock, a aligné des pièces de son album Hope et de son EP éponyme durant cette opération charme qui n’a pas laissé beaucoup de festivaliers indifférents. Son titre African Woman, dédié à toutes les femmes (charmeur, va!), a même un potentiel de ver d’oreille.